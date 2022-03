Concierto benéfico internacional y maratón “Salvemos a Ucrania – #NoALaGuerra” se realizará el #27Mar - Runrun

Ucrania ha estado luchando contra la desmedida agresión a gran escala desatada por la Federación Rusa durante un mes. Todos estos días, el ejército y el pueblo ucraniano han resistido valientemente y finalmente han frustrado los planes del enemigo

El maratón y concierto benéfico internacional destinado a apoyar a Ucrania llamado “Salvemos a Ucrania – #NoALaGuerra” se llevará a cabo en TVP, un canal de televisión polaco, el domingo 27 de marzo a las 17:30 CET (18:30 hora de Kiev) y tendrá lugar en Varsovia, capital de Polonia.

Ucrania protege a todo el continente al recibir el golpe de todo el arsenal de la maquinaria militar rusa. Hoy, todo el mundo civilizado está del lado de Ucrania. Nuestros socios impusieron sanciones sin precedentes contra los invasores y han proporcionado a Ucrania ayuda financiera, militar y humanitaria. Este apoyo contribuye al futuro del mundo. Si Rusia no es detenida en su invasión a Ucrania, otros países europeos podrían estar en riesgo. La unidad y la solidaridad del mundo son ahora más necesarias que nunca.

Las etiquetas propuestas para ese día son las siguientes: #StopWarInUkraine, #StopRussia, #NoFlyZoneUA, #CloseTheSky, #StandWithUkraine.

Este maratón busca consolidar aún más a la comunidad internacional para resistir la expansión rusa. El pueblo ucraniano siente y aprecia sinceramente el apoyo brindado por nuestros socios y ciudadanos comunes de países extranjeros, desde necesidades básicas hasta la poderosa ayuda militar, pero la guerra debe terminar lo antes posible, y esto requiere un apoyo aún mayor para Ucrania y una presión final más contundente sobre el agresor.

Músicos, artistas, activistas, líderes intelectuales, actores, atletas, voluntarios de todo el mundo apoyarán a Ucrania durante la transmisión de 2 horas, que será retransmitida por los canales de televisión de unos 20 países de Europa y el mundo así como por plataformas de streaming y redes sociales. Al mismo tiempo, se recaudarán fondos para abordar los problemas humanitarios causados por la invasión antes, durante y después de la transmisión.

Las bandas y artistas de fama mundial como Imagine Dragons, Nothing But Thieves, Fatboy Slim, Craig David, Within Temptation, Bastille, Submotion Orchestra, BrainStorm, Beissoul & Einius, Idina Menzel, IAMX, Gus Gus, Nino Katamadze, los ganadores de Eurovisión, Salvador Sobral y Netta, entre otros, también se encuentran entre los invitados para dirigirse a una audiencia multimillonaria.

Los artistas ucranianos Dakha Brakha, Ruslana, THE HARDKISS, Jamala, Go_A, MONATIK, Alyona Alyona y otros también participarán en el teletón. Además, voluntarios, activistas, atletas y artistas conocidos y respetados en todo el mundo harán un llamado a la audiencia multitudinaria para apoyar a Ucrania en esta lucha.

Los organizadores han dado a conocer que los mensajes de apoyo de los participantes vendrán tanto de diferentes partes del mundo como de aquellas ciudades ucranianas donde continúan los bombardeos.

Los organizadores enfatizan el hecho de que la recaudación de fondos se implementará con el uso de las cuentas oficiales del Banco Nacional de Ucrania y el Ministerio de Política Social de Ucrania. Dichos fondos se destinarán a cubrir las necesidades alimentarias y de alojamiento de los refugiados que tuvieron que abandonar sus hogares a causa de las hostilidades. También se usará para proporcionarles ropa y calzado, medicinas y equipo médico así como para proveer a la población de algunas necesidades básicas, asistencia financiera y para satisfacer otras necesidades humanas prioritarias.

Les invitamos a visitar esta web para encontrar información más detallada sobre el evento: https://saveukraine.1plus1.ua/