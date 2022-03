Medallista olímpica Stefany Hernández denunció agresiones en local de Caracas - Runrun

La medallista olímpica venezolana Stefany Hernández denunció a través de sus redes sociales que fue agredida físicamente por funcionarios de seguridad del local Anonimo-Narciso, ubicado en Las Mercedes, municipio Baruta del estado Miranda.

La especialista en ciclismo BMX explicó que fue expulsada del local junto a un grupo de amigos «porque no le gusté a unos cuantos homofóbicos que quisieron atacarnos».

«Nos golpearon a las mujeres y a los hombres a pesar de haber sido nosotros los agredidos en un principio. Los violentos, y los dueños del local, seguramente quedaron satisfechos bailando el capricho de violentarnos. Qué tristeza siento», dijo en su cuenta de Instagram.

Señaló que nunca dejará de mostrarse como realmente es. «Me costó caro no llevar minivestido, no alisarme el cabello ni llevar tacones rojos; pero esta soy yo, nunca seré un disfraz. Yo soy leal a mi verdad. Las mujeres somos unas campeonas, no importa cuanto caigamos siempre seguiremos levantándonos», agregó.

Asimismo, Hernández detalló que un hombre de seguridad del local le golpeó la cara y el oído, además de empujones e insultos durante el altercado.

«El dolor que siento desde anoche es intenso y preocupante por la lesión que me ocasionó, pero para eso ya me estan atendiendo y confío que todo va a pasar».

La medallista pidió a sus seguidores que no vayan a Anonimo-Narciso, pero advirtió que si van, deben asegúrense de «parecer» heterosexuales «o los expulsarán y golpearán hasta que sientan miedo de ser ustedes mismos».

Comunicado del local Anonimo-Narciso

El equipo del Narciso Bar Club publicó un comunicado este domingo 13 de marzo, en el que se hicieron responsables de lo ocurrido y repudiaron «las acciones de abuso y violencia ejercidas en contra de Stefany Hernández».

Por esta razón, informaron que decidieron cancelar la concesión de la compañía de seguridad ue operaba en el área loungede la segunda planta desde diciembre de 2021.

Asimismo, señalaron que fue entregado el material audiovisual de las cámaras de seguridad a las autoridades «para ayudar en la investigación de lo sucedido y sirva para la aplicación de justicia de los culpables del hecho».