Cabello no se conforma con la sede de El Nacional: “Ahora voy por la página web” - Runrun

Este miércoles, 9 de febrero, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó que El Nacional todavía le debe la indemnización por «daño moral» ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tras una demanda del político, a pesar de la entrega de la sede del medio como parte de la compensación.

«Yo no estoy pidiendo bienes, el Tribunal sentenció una cantidad, qué hacen, rematar el bien (…) el bien se adjudica al precio que digan, la conclusión es que todavía me debes (Miguel Henrique Otero, director de El Nacional)», expresó el dirigente en su programa de televisión «Con el Mazo Dando».

Asimismo, dijo qu«Porque me debes, con el valor de (la sede) El Nacional no me pagaste, creo que ahora voy a ir por la página», añadió.