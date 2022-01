“2021, un año de mengua”: Las 9 claves del informe de Monitor Salud - Runrun

De acuerdo con el informe «2021, un año de mengua», durante dicho año se registraron 600 incidentes de amenazas y coacción para renunciar en los centros de salud

La ONG Monitor Salud presentó su informe sobre la situación de los hospitales y trabajadores sanitarios durante el año 2021, titulado «2021, un año de mengua».

En el documento, la ONG especifica que al hablar de trabajadores del sector salud se hace referencia a médicos, enfermeras, fisioterapeutas, odontólogos, farmaceutas, psicólogos, bioanalistas, trabajadores sociales, radiólogos, registros médicos, nutricionistas, obreros y empleados administrativos.

Contagios del personal de salud

En cuanto al número de integrantes del personal sanitario que se contagió de COVID-19 durante el 2021, la ONG registró un total de 6.114 contagios en todos los centros de salud evaluados.

Al respecto, detallaron que en la región central se documentaron 2.751 casos, en la oriental 1.979 casos y en la occidental 1.384 casos.

Por otra parte, especificaron que fue el personal de enfermería el que registró el mayor número de contagios con 1.467 casos, seguidos por los médicos con 1.149 registros y en cuanto a los obreros, estos sumaron 1.041 casos.

Amenazas y coacción para renunciar

El informe «2021, un año de mengua», señala que se registraron 600 incidentes de amenazas y coacción para renunciar en los centros de salud durante el 2021.

En ese contexto, Monitor Salud indica que en la región central se contabilizaron 112 sucesos, 95 amenazas y 17 coacciones para renunciar.

Asimismo, en occidente se registraron 230 incidentes, 203 amenazas y 27 coacciones para renunciar.

Por último, en oriente, se documentaron 242 incidentes, lo que hace que esta región sea la que más casos registró, 234 amenazas y 8 coacciones para renunciar.

Morgues

De acuerdo con la ONG, durante el año 2021, el 40% de los días los centros de salud que monitorearon presentaron algún problema relacionado con el funcionamiento de su respectiva morgue.

Lo anterior equivale a que, de 365 días, las morgues estuvieron averiadas por 146 días o 4,8 meses.

En la tabla que sigue se listarán, por regiones, las morgues que de forma consistente tuvieron problemas en su funcionamiento:

Equipos de dotación del personal de salud

Monitor Salud detalló los resultados de la dotación del personal de salud en las emergencias, hospitalización y unidades de cuidado intensivo durante el 2021:

Emergencias

Según la ONG, en las emergencias de los centros de salud no hubo tapabocas el 34% del tiempo; el 38% del tiempo no hubo guantes y el 56% no hubo protección ocular/ facial.

Además, explican que en niveles suficientes solo hubo tapabocas el 6% del tiempo, guantes el 5% del tiempo y protección ocular/ facial el 4%.

Hospitalización

En el caso del área de hospitalización, no hubo tapabocas el 37% de tiempo (equivalente a 135 días); no hubo guantes el 42% del tiempo (equivalente a 153 días) y no hubo protección facial/ocular el 56% del tiempo (equivalente a 204 días).

Por su parte, en niveles suficientes solo se registró tapabocas el 6% del tiempo, guantes el 5% del tiempo y protección ocular/ facial el 5%.

UCI

Para finalizar el tema de las dotaciones, en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), el personal de salud no contó tapabocas el 20% de tiempo (equivalente a 73 días); no contó con guantes el 23% del tiempo (equivalente a 84 días) y tuvo a disposición protección facial ocular el 33% del tiempo (equivalente a 120 días).

Asimismo, en niveles suficientes solo se registró tapabocas el 6% del tiempo, guantes el 5% del tiempo y protección ocular/ facial el 5%

Se siguen reutilizando los tapabocas

Los datos de la sección anterior están en consonancia con el porcentaje que da cuenta de la práctica de reutilizar el tapabocas, que ocurrió el 81% del tiempo, lo que supone hablar de 296 días durante los cuales el personal de salud arriesgó su vida usando una y otra vez el tapabocas.

Insumos para desinfección

De acuerdo con el informe «2021, un año de mengua», el cloro fue el insumo para la desinfección de las áreas hospitalarias cuya dotación falló más, ya que se recogió que el 63% del tiempo fue insuficiente la cantidad dotada, seguida de jabón con un 52% y del desinfectante con 47% de insuficiencia.

Electricidad

Sumando los datos de las tres regiones monitoreadas, se tiene que en el 28% de los centros de salud monitoreados, sufrieron fallas en el suministro de electricidad.

En ese sentido, el 71% tuvo entre 19 y 24 horas de electricidad en los centros.

Agua

Según Monitor Salud, sobre el número de horas en las que se recibió suministro de agua por tuberías durante el día, solo el 28% llegó a recibir agua entre 19 y 24 horas durante el día.

«La fluctuación en el suministro del agua es mayor en comparación con el servicio eléctrico», se lee en el reporte.

Además, explicaron que en el 13% de los centros se registraron semanas sin contar con el suministro de agua por tuberías.

En ese sentido, como se suplió la falta de agua en muchos centros de salud, el 60% de los hospitales usa el agua de cisternas y el 40% usa el agua de sus pozos.

Por otra parte, el agua no llega a todas las áreas de estos centros, tal y como se recogió, el 67% no recibe agua en todas sus dependencias, frente a un 33% que sí lo hace.

Movilidad

De acuerdo con el informe «2021, un año de mengua», 34% del personal sanitario usa el transporte público para llegar a sus sitios de trabajo, seguido de un 29% que lo hace andando a pie.

«Estas formas de traslado vienen influenciadas por los serios problemas de transporte público y disponibilidad de efectivo, tal y como se recoge en el levantamiento de información que revela que el 55% de los trabajadores de la salud declaran que su mayor problema es la falta de efectivo para costear el transporte público y el 27% se refiere a la falta de unidades de transporte», añade.

*También puede leer: Monitor Salud reporta 600 amenazas a trabajadores sanitarios en Venezuela en 2021