"Quiere seguir trabajando para el gobierno de Venezuela" y otras perlas que soltó el abogado de Alex Saab - Runrun

David Rivkin, defensor de Saab en EEUU, dijo a la revista colombiana Semana que esperan obtener «confirmación judicial de la inmunidad diplomática de Alex Saab» y su «liberación inmediata»

El abogado se negó a comentar las acusaciones contra Saab por lavado de dinero para un régimen que EEEU señala de «narcotraficante». En lugar de ello, insistió en que el supuesto estatus diplomático del colombiano lo exime de «cualquier forma de enjuiciamiento o proceso civil o penal».

La revista Semana de Colombia entrevistó al abogado del empresario colombiano Alex Saab, quien permanece detenido en Estados Unidos tras su extradición desde Cabo Verde.

David Rivkin reveló al medio colombiano la estrategia de defensa y se mostró confiado en que el conocido como «testaferro de Maduro» recuperará la libertad.

También, explicó que esperan obtener «confirmación judicial de la inmunidad diplomática de Alex Saab«, lo que impediría su judicialización.

«Estamos apelando este caso ante la Corte de Apelaciones. Es un caso muy importante no solo para Saab y para Venezuela, país del que era un enviado especial en Irán. Es importante para la viabilidad del sistema internacional (…) Esperamos tener buenos resultados en el reconocimiento de la inmunidad diplomática de Alex Saab y su liberación inmediata», declaró.

Además, el defensor de Saab sostuvo que el empresario colombiano fue designado enviado especial de Venezuela en Irán antes de su detención en Cabo Verde y dijo que obtuvo ese estatus diplomático «por lo menos un año antes de ser capturado».

«Es incorrecto afirmar que no tenía estatus diplomático cuando fue arrestado. Si se analiza la evidencia presentada en los tribunales de Cabo Verde, él contaba con documentos diplomáticos confidenciales en su maleta, incluso hay una foto que muestra el compartimiento especial en el que cargaba esa correspondencia diplomática», refiere.

La inmunidad como excusa

Por otra parte, a lo largo de la entrevista, el abogado se niega a comentar las acusaciones que pesan sobre Saab por lavado de dinero ilegal para un régimen que Estados Unidos ha señalado como «narcotraficante».

En lugar de ello, insistió en decir que el supuesto estatus diplomático del colombiano «le otorga inviolabilidad absoluta ante cualquier forma de enjuiciamiento o proceso civil o penal».

«Está fuerte y optimista»

Cuando se le preguntó por el estado de salud de Saab, respondió que estaba en buenas condiciones.

«Nos reunimos ayer, es un hombre fuerte, aunque no le gusta su situación actual. Es optimista en que prevaleceremos y será liberado. Se le ha tratado de forma cruel, inhumana y denigrante en Cabo Verde. En Estados Unidos, aunque no me guste decirlo de esta manera, se le ha tratado de la manera correcta. Pero claro, está en prisión, no tiene libertad, extraña su familia, sus amigos y quiere seguir trabajando para el Gobierno de Venezuela», sumó.

Rivkin también se negó a comentar si había hablado con funcionarios del gobierno de Maduro sobre el tema.

«No voy a revelar nombres de personas con las que he hablado sobre temas relacionados con la defensa de mi cliente. Pero quiero enfatizar que represento a Alex Saab, no al Gobierno venezolano», concluyó.