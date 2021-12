Exigen detención de guardia nacional implicado en muerte de manifestante en 2017 - Runrun

Rubén Darío González fue asesinado el 10 de julio de 2017 en una protesta contra el gobierno en la ciudad de Valencia. La GNB accionó su arma contra los manifestantes

A casi 5 años de la muerte de Rubén, apenas el 27 de octubre de este año, se convocó a la primera audiencia preliminar, pero por falta de despacho se difirió. Se reprogramó para el 10 de noviembre y uno de los autores materiales no se presentó

El autor material del asesinato, el teniente de la Guardia Nacional Bolivariana Adolfo Casanova Méndez no se presentó a la audiencia del #10Nov y se solicitó su detención. Defiende Venezuela dice que no tienen información del resultado de esta petición

El 10 de julio de 2017, Rubén Darío González Jiménez, de 16 años, se encontraba en una manifestación pacífica en la Isabelica, en la ciudad de Valencia del estado Carabobo, cuando llegaron funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana a reprimir las protestas y accionaron sus armas en contra de los manifestantes.

En esta acción, el joven resultó gravemente herido producto de un disparo en el intercostal derecho. Falleció por este impacto de bala de forma casi inmediata, la causa de muerte fue shock hipovolémico.

Rubén era estudiante del quinto año de bachillerato. Ese mismo día culminó sus estudios de secundaria, era deportista y soñaba con ser filósofo y piloto de avión. El 27 de octubre de 2017 fue la primera vez que su madre se dirigió al Ministerio Público a formular la denuncia, y desde ese momento, no ha dejado de buscar justicia.

A casi 5 años de la muerte de Rubén, apenas el 27 de octubre de este año, se convocó a la primera audiencia preliminar y, dada la falta de despacho por el tribunal, el acto se difirió. La audiencia se reprogramó para el 10 de noviembre, oportunidad en la cual no se presentó uno de los 7 imputados, el autor material del asesinato, teniente de Guardia Nacional Bolivariana Gregori Adolfo Casanova Mendez.

Ante esta situación, el Tribunal 6to de control de Carabobo separó las causas y se solicitó una orden de aprehensión contra el teniente Casanova. De momento no se tiene información del resultado de esta petición de privación de libertad.

Defiende Venezuela informó que los delitos que constan en la acusación fiscal contra los 7 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana involucrados, son: I) Homicidio intencional calificado por motivo fútil con la agravante de haber obrado en contra de un adolescente en perjuicio de Rubén Darío González; II) Uso indebido de arma orgánica; III) Omisión de socorro con la agravante de haber obrado con abuso de autoridad

«Su madre, Dexy González continúa en la búsqueda de la justicia, y aunque el Ministerio Público inició la investigación correspondiente, ya han pasado 5 años y no se ha hecho justicia. Recordamos que Dexy González puede participar como parte del proceso como víctima, ante eso, asesorada por sus abogados, presentó una acusación particular propia, la cual fue declarada inadmisible. Sus abogados apelaron esa decisión, porque la víctima no fue notificada como lo establece la constitución y leyes venezolanas para las audiencias preliminares», detalla la ONG

Defiende Venezuela exigió que Gregori Adolfo Casanova Mendez sea detenido y que el Tribunal «trabaje para dar justicia a Rubén Darío González, quien fue ejecutado extrajudicialmente por ejercer su derecho a la manifestación pacífica».

Con información de Nota de Prensa