Conectividad a internet resultó afectada por el apagón - Runrun

El apagón de este viernes, 17 de diciembre, que dejó sin luz a 20 estados del país en horas de la madrugada, también redujo la conectividad a internet al 32% de sus niveles habituales, así lo informó el observatorio de internet NetBlocks.

«Confirmado: Un corte de energía a escala nacional ha dejado sin efecto la conectividad a Internet en gran parte de #Venezuela; los datos de la red en tiempo real muestran que la conectividad nacional se colapsa al 32% de los niveles ordinarios desde las 2:30 a.m. hora local«, se lee en un tuit publicado por NetBlocks.

⚠️ Confirmed: A nation-scale power outage has knocked out internet connectivity across much of #Venezuela; real-time network data show national connectivity collapsing to 32% of ordinary levels from ~2:30 a.m. local time; incident ongoing #17Dic #Apagon #SinLuz 📉🕯 pic.twitter.com/PdIZnd1O5y

— NetBlocks (@netblocks) December 17, 2021