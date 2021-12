"Tenemos armas para defender la democracia" y otras cinco perlas de Padrino López en Barinas - Runrun

El ministro de la Defensa de Maduro pronunció un discurso en Barinas, entidad que ha sido el epicentro de la polémica tras las elecciones del 21 de noviembre

«El mensaje que damos desde aquí a los enemigos de la patria: no se equivoquen, no nos subestimen. No somos desalmados ni desarmados, tenemos bastante alma y espíritu de lucha y tenemos armas para defender la democracia», sentenció el titular de la FANB

El ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, pronunció un discurso en un acto de conmemoración de los 162 años de la Batalla de Santa Inés en el que hizo una advertencia a los «enemigos de la patria».

En el acto, celebrado en Barinas, emitió fuertes comentarios que generaron resonancia en redes y que resumimos acá:

«No se equivoquen, no subestimen»

«El mensaje que damos desde aquí a los enemigos de la patria: no se equivoquen, no nos subestimen. No somos desalmados ni desarmados, tenemos bastante alma y espíritu de lucha y tenemos armas para defender la democracia, la revolución bolivariana y la patria, que es de todos los venezolanos.

«No somos frágiles»

«Permanentemente se cae en el error de hacer pensar que somos débiles, que somos genuflexos, que somos frágiles; yo les digo a las fuerzas que representan la antipatria: no se equivoquen porque Santa Inés está viva».

FANB «antioligárquica»

«Venimos a decirle a Venezuela y al mundo entero que la Fuerza Armada ratifica y se reafirma como antioligárquica: No nos gusta la oligarquía, nos gusta la justicia social, la igualdad, la incorporación del pueblo en sus tareas múltiples de defensa y sus propósitos sociales, de desarrollo humano»,

Obsesión antimperialista

«Cuando el enemigo imperialista cree estar avanzando y venciendo, siempre el pueblo venezolano, en unión cívico militar, los espera para derrotarlos siempre».

«Venezuela es Santa Inés»

Recordemos siempre y no olvidemos NUNCA que Venezuela es Santa Inés, ya que es un campo para la Defensa de la Patria, la lucha permanente y para esperar desde este lugar de Batalla a quienes pretendan sojuzgarnos, maltratarnos, humillarnos y agredirnos»