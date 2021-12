“Tenemos algunos que han muerto de hambre”: el desafío de ser profesor universitario en Venezuela - Runrun

A juicio de la profesora Keta Stephany, el desmejoramiento del salario viene de los años 80, cuando se implementaron las normas de homologación

El Observatorio de Universidades (OBU) realizó un conversatorio este domingo, 5 de diciembre, a propósito de celebrarse el Día del Profesor Universitario en Venezuela.

Dicho evento contó con la participación de Jaqueline Richter, docente titular de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV); y la profesora Keta Stephany, secretaria de Información de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv).

¿Cómo vive un docente universitario en Venezuela? ¿Está la universidad en un callejón sin salida? ¿Tiene sentido la insistencia de profesores, empleados y alumnos de mantener en pie a sus instituciones pese a la precariedad de las condiciones de vida, trabajo y estudio a las que les somete el Gobierno desde hace años?, fueron algunas de las preguntas hechas durante el conversatorio.

Profesores han muerto de hambre

El politólogo Piero Trepiccione recordó que la encuesta Enobu 2021 arrojó que siete de cada 10 profesores realiza actividades independientes para obtener otros ingresos y que un 28 % solo tiene como entrada económica su salario.

“Esos siete de cada diez que realizan otras actividades, viven, o vivimos, de la autoexplotación. Hoy trabajo mucho más que cuando tenía 20 años y gano mucho menos. A veces medito en cómo es que he llegado al punto de verme con un sándwich y un café frente a una computadora porque no tengo tiempo de sentarme a la mesa. He pasado hasta 12 horas frente a una pantalla. Ya no es doble o triple jornada, se trabaja sábado y domingo, y a una edad en la que deberíamos estar más tranquilos”, explicó la doctora Richter.

Además, Richter señaló: “La porción de esos tres por cada diez que no consiguen trabajo nos habla de otra realidad: la del hambre. En la UCV tenemos, es doloroso decirlo, profesores que se han muerto de hambre. Hace poco murió uno, lo vi días antes en el Instituto de Previsión Social caminando muy despacio, tenía la ropa y los zapatos desgastados, lo vi muy mal».

«Después me enteré que ese colega llevaba tres días sin comer, lo agarró el COVID-19 y dos días después falleció. Obviamente, si hubiera estado vacunado y alimentado y con un sistema de seguridad social no hubiese fenecido”, se lamentó Jaqueline Richter.

La universidad sigue viva

Trepiccione preguntó en qué momento comenzó el deterioro de las condiciones socioeconómicas del docente universitario y cómo afecta eso a las instituciones de educación superior en nuestro país.

A juicio de la profesora Keta Stephany, el desmejoramiento del salario viene de los años 80, cuando se implementaron las normas de homologación. Hasta ese entonces, los gremios de cada universidad firmaban actas convenios, suscritas entre las autoridades y las asociaciones.

Las normas de homologación consistían en establecer ajustes salariales según la inflación. “Eso no era un aumento real, era un ajuste para compensar la pérdida del salario. Vino la crisis, y ya no querían ajustar de acuerdo a la inflación sino menos, comienza allí el deterioro del salario real, siempre se las arreglaron en el gobierno para pagar menos”, dijo.

Además, Stephany recordó que han privado razones de orden ideológico para comprender el actual rezago en materia reivindicativa. “Eso no es una decisión de las autoridades educativas, acá los ministros no deciden. Es la cúpula y es una política de ellos la reducción del presupuesto educativo”.

El salario de los profesores es de máximo 11 dólares

El pasado sábado, 4 de diciembre, el OBU denunció que el salario máximo de un profesor universitario es de 11 dólares por mes y el salario mínimo es de alrededor 7 dólares.

«El salario máximo va en algunos países desde 2.000 dólares hasta 7.000 dólares en Chile, en Venezuela es de 11 dólares», refirió la organización en su cuenta de Twitter.

Además, el OBU indicó que el salario mínimo de un profesor universitario en países como Panamá, Ecuador y Costa Rica supera los 1.000 dólares por mes, mientras en Venezuela es de alrededor 7 dólares.

💵 ¿Cuánto gana un profesor universitario en Latinoamérica? 💵

