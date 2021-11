Subsecretario de Estado para asuntos occidentales dice que EEUU seguirá reconociendo a Guaidó - Runrun

Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, aseguró este martes, 16 de noviembre, que Estados Unidos seguirá reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.

Así lo dijo durante una comparecencia ante el Subcomité de Exteriores de la Cámara de Diputados en la que se abordaron las prioridades de la Casa Blanca para América Latina y el Caribe.

Por otra parte, tras ser consultado sobre si la Administración no planea reconocer al régimen de de Nicolás Maduro, Nichols respondió: “No veo ningún cambio en nuestra posición”.

El pasado sábado, 13 de noviembre, Nichols reafirmó que EEUU apoya el diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana.

Esto ocurrió durante un encuentro que sostuvo con la directora de Paz y Reconciliación Lisa Golden, el embajador Anniken Ramberg Krutnes y el facilitador noruego David Jourdan.

“Discutimos la importancia de las negociaciones lideradas por Venezuela y afirmé el continuo apoyo de Estados Unidos al proceso”, manifestó en Twitter.

Had a productive meeting w/ @NorwayMFA Director for Peace and Reconciliation Lisa Golden, Amb. Anniken Ramberg Krutnes, and Norwegian facilitator David Jourdan. We discussed the importance of the Venezuelan-led negotiations, and I affirmed continued U.S. support for the process. pic.twitter.com/QXm7DRSVKe

