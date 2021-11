Afirman que Saab compartió con EEUU información de Maduro: su defensa lo niega - Runrun

El empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro acusado en EEUU de lavado de dinero, se habría reunido con las fuerzas del orden de Estados Unidos hace años para brindar información sobre el gobierno de Venezuela, según registros sobre el caso.

Bruce Bagley, un exprofesor de la Universidad de Miami que estudió el tráfico de drogas en América Latina, fue arrestado en noviembre de 2019 por haber recibido depósitos de 2.5 millones de dólares desde cuentas extranjeras controladas por Saab. Bagley, que obtuvo una comisión por las transacciones, se declaró culpable el año pasado.

En un documento presentado ante un tribunal federal de Manhattan en un intento por conseguir una sentencia favorable, los abogados de Bagley dijeron que un intermediario, cuyo nombre fue redactado en la presentación, le dijo a Bagley que el dinero que recibió era para pagar a los abogados que estaban ayudando a Saab con su cooperación.

«El propósito del dinero adicional era pagar a los abogados de Saab en Estados Unidos que estaban asesorando al empresario y acompañándolo a reuniones con el gobierno de EEUU, durante las cuales este brindó información sobre el gobierno de Maduro», indicaron los abogados de Bagley. Las reuniones habrían comenzado en 2017.

David Rivkin, abogado de Saab, dijo en un comunicado que Bagley nunca había trabajado para su cliente.

«Cualquier afirmación que [Saab] haya aportado a las autoridades estadounidenses contra los intereses de Venezuela es totalmente falsa«, dijo Rivkin. «En todo momento, Alex Saab ha sido un ciudadano leal de Venezuela y ha realizado todas sus actividades con el pleno conocimiento y la anuencia del gobierno de Venezuela».

Otro abogado de Saab, Henry Bell, había dicho anteriormente que Saab se declarará inocente de los cargos por los que es acusado en Estados Unidos.

Los abogados de Bagley sostuvieron que el intermediario anónimo entre los dos hombres «le dijo al Dr. Bagley que las autoridades policiales federales querían que Alex Saab proporcionara información sobre el gobierno venezolano, y las reuniones ya habían comenzado».

La declaración consta en una solicitud presentada por los abogados de Bagley, de 75 años, quienes aspiran a una sentencia favorable para el exprofesor. Esta solicitud fue eliminada un día después por instrucciones del juez de distrito de los EE. UU. Jed Rakoff, y luego se presentó una nueva versión con las referencias a las reuniones de Saab con funcionarios estadounidenses redactadas. Un representante de Rakoff se negó a comentar por qué se eliminó el documento.

Es posible que Saab se haya reunido con las autoridades estadounidenses para evitar cargos penales o explorar la posibilidad de cooperación a cambio de indulgencia, dijo Barbara Llanes, exfiscal federal y socia del bufete de abogados Gelber Schachter & Greenberg en Miami.

Si bien Saab, a través de su abogado, aseguró que las acusaciones de que cooperó con Estados Unidos contra el gobierno de Venezuela son «totalmente falsas», y que todas sus acciones contaron con la anuencia total del gobierno de Maduro, lo cierto es que su defensa no niega las reuniones con funcionarios estadounidenses.

Alex Saab through his attorney says allegations he cooperated with US against Venezuela's government are "totally false."

Attorney David Rivkin said all of Saab's activities had the full blessing of Maduro's government.

He does not deny the meetings with US officials however. pic.twitter.com/n19A9thNBw

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) November 10, 2021