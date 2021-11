Jefa de Misión de Observación de la UE: Solo tengo un compromiso con la democracia y con los ciudadanos - Runrun

La eurodiputada aclaró que la Misión de la Unión Europea no puede intervenir en la actuación del CNE

Este lunes, 8 de noviembre, la jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Venezuela, Isabel Santos, afirmó que solo tiene un compromiso con la democracia y con todos los ciudadanos del país como cabeza de este grupo.

«Mi papel, aparte de estar muy definido por la organización, también está definida por mí misma, aquellos que conocen mi currículo y forma de actuar sabe que conmigo es así: no hay presiones, no hay vinculaciones, solo un estricto compromiso con los principios que regulan la misión (…)Esta misión es independiente, imparcial y neutral y solo esto vale», afirmó la eurodiputada de origen portugués y miembro del partido socialista en Portugal.

En entrevista con Román Lozinsky para el Circuitos Éxitos, expresó que cuenta con una profunda experiencia en observaciones electorales y envió un mensaje a quienes dudan de ella por provenir de un partido «socialista»

«Tengo unas quince misiones como experiencia, en muchos entornos diferentes, en cuadros políticos diferentes, en países diferentes. Claro que tengo una vinculación ideológica pero, en estos momentos, sé perfectamente distanciar y distinguir una cosa de la otra. Para que la gente se tranquilice, yo soy una persona que teniendo una vinculación ideológica, soy muy independiente, mi ejercicio político es mi mejor carnet de identidad que puedo aportar a esta misión con respecto a la independencia», dijo.

Sobre su participación en el proceso electoral que se llevará a cabo el próximo 21 de noviembre, Santos explicó que tanto ella como su equipo lo que buscan es tener una visión ampliada de todo lo que ocurre durante el acto electoral, no solo durante la votación, sino cómo se desarrolla la campaña, los espacios que tienen los actores en esa campaña, la forma cómo recogen esa campaña y después la observación propiamente como tal del acto electoral.

Presentarán un primer informe

La jefa de la delegación de la Unión Europea informó que el 23 de noviembre presentarán un primer informe sobre las observaciones y sugerencias que se vayan recogiendo del proceso electoral.

Santos también informó que en enero, a finales, o principios de febrero, volverá a Venezuela para presentar a las autoridades y a la sociedad venezolana el último informe con las conclusiones y sugerencias de la UE sobre los comicios venezolanos.

Isabel Santos indicó que la Misión también se encargará del monitoreo de las quejas que llegan al Consejo Nacional Electoral -aún después de las elecciones- y de observar cómo las autoridades venezolanas atenderán a esas quejas y si las van a resolver.

¿Qué es lo que observa concretamente la Misión de la UE en Venezuela?

Sobre el trabajo que realizará la Misión de la UE en el país, Isabel Santos explicó que se evaluará todo lo que tiene que ver con la campaña, cómo se desarrolla, el acceso a órganos de información para desplegar el mensaje de todos los candidatos, la forma cómo se organiza la administración del acto electoral y también toda la libertad de movimiento y de actuación de los diferentes actores políticos, así como si los ciudadanos van a votar en total libertad o no.

La eurodiputada aclaró que la Misión de la Unión Europea no puede intervenir en la actuación del CNE.

«No hacemos intervención en cuanto transcurre el acto electoral, solo en el momento del final, cuando presentaremos nuestra información, conclusión y sugerencia. No intervenimos en el proceso, son las autoridades que tienen que intervenir en el proceso y hacer lo que haya que hacer. Nosotros solo observamos, registramos y proporcionamos sugerencias», dijo.

Diferencia entre misión de acompañamiento y observación

Isabel Santos también explicó que la misión de acompañamiento no presupone presentación de conclusiones, ni de sugerencias en general, mientras que la misión de observación es algo más profundo, basado en hechos. «Es un trabajo de gran calidad y muy importante para que las autoridades puedan plantear nuevos actos electorales con nuevas condiciones frente a lo que ha sido observado».

¿Han tenido facilidad y libertad para su trabajo en Venezuela?

La jefa de Observación de la UE señaló que, hasta el momento, han tenido la facilidad y libertad para realizar su trabajo en Venezuela.