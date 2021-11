Anuncian suspensión del servicio de agua durante 48 horas en varias zonas de Caracas - Runrun

El corte del servicio se debe a los trabajos para reparar una avería de 48 pulgadas en el sistema Tuy III, ubicada en la tanquilla del polígono de tiro de Fuerte Tiuna

A través de su cuenta oficial en Twitter, Hidrocapital anunció en su cuenta en Twitter que varios sectores de la ciudad capital estarán sin suministro de agua por, al menos, 48 horas.

«Se informa a todos los habitantes de la ciudad de Caracas la ejecución de una parada parcial del Sistema Tuy III por 48 Horas, a partir del día Domingo 07-11-2021 desde las 06:00AM», se lee en el breve comunicado publicado en la red social.

En la imagen que acompañó al texto, se especifica que la suspensión se deberá a través para reparar una avería de 48 pulgadas del Sistema Tuy III, ubicada en la Tanquilla del Polígono de Tiro en el sector Fuerte Tiuna.

— Hidrocapital (@HidroCapital2) November 7, 2021

Los trabajos originarán el corte de agua en diversas parroquias del Municipio Libertador y de Baruta. A continuación, el listado de las zonas afectadas:

Municipio Libertador:

Parroquia 23 de enero: Nueva Caracas, Mirador, Pinto Salina, Sierra Maestra, Sucre, Santa Rosa, El Observatorio.

Parroquia Antímano: Carapita, El Progreso, Las Clavelinas, Republica, Refugio, La Pedrera, Gonzales Cabrera, Calle Sucre, El Colegio, Las Torres Parte Baja, Las Torres Parte Alta, German Rodríguez, El 70, La Casona, Calle Ricaurte, Las Terrazas, Bicentenario, El Valle Azul, El Manguito, La Lometa, Mi Jardín Y Vista Hermosa, El Algodonal, La Yaguara, Mamera, La Grama

Parroquia Caricuao: La Montañita, Renny Ottolina, Uv 9, Lomas De Ruiz Pineda, Ud 7, Zona Industrial De Ruiz Pineda, Valmore Rodríguez, Ruiz Pineda, San Pablito, La Sidra, Los Tubitos, 3 De Mayo, El Rincón, Boca De Lobo, La Flecha, El Mamao, Calle Nueva, La Hermandad, 7 De Septiembre, La Escalera, El Manguito, Francisco De Miranda, La Charanga, El Ciprés, La Fe, Modulo El Tanque, Urb Brisas Del Alba De Telares, C. Bolívar, C. Ecuador, El Bambú, El Cerrito, Colinas De Los Palo Grandes, Las Nieves, Las Flores, Sector 19 De Marzo, La Gran Parada, La Majada, Zona I Y Ii, Los Picapiedras, Pedro Camejo.

Parroquia Coche: El Poliedro Hipódromo, Cacique Tiuna, Santa Eduvigis, Turmerito, Fospuca, Mercado Mayor De Coche, Cochecito, Delgado Chalbaud, Coche, Bosque Valle

Parroquia El Junquito: 20 De Mayo, Vuelta Al Caracol, Las Delicias, El Cardón, La Montañita, Los Pinos – 2 C/Niño Jesús, Cruz Alta, Cruz Alta Boulevard, Tacagua Ab Terrazas A B C, Tacagua C Terrazas A B C, Tacagua C Terrazas J D E, La Vaquera, Luis Hurtado Miramar, Infiernito, Km 14 Y Km 16 Al Iberoamericano, Los Haticos, Romulo Gallegos, La Peña, El Peñón.

PARROQUIA EL PARAÍSO: Cota 905, Brisas Del Paraíso, Colinas De Vista Alegre, Artigas, El Atlántico, San Martin, Terraza En Vista Alegre, Vista Alegre, Bella Vista, Makro, Av. Intercomunal.

Parroquia El Valle: Calle 14 A La 9, Calle 16 A La 9, Calle 18 17 Y 16, Sorocaima Parte Baja, Sorocaima Parte Alta, Negro Primero Parte Baja, Negro Primero Parte Alta, Santa Elena, Lago Círculo Militar Los Próceres, Fuerte Tiuna (Escuela Ecologica Otalora, Banco Union), Fuerte Tiuna (Escuela Ecologica Otalora, Banco Union), Fuerte Tiuna

PARROQUIA LA VEGA: Las Torres, Paramaconi I, San Miguel, La Tumbita, Los Pinos, Terrazas De La Vega, Los Cangilones, Las Margaritas, Calle Zulia Vieja, Calle Zulia, El Carmen, 7 Sept, La Vega Parte Baja E Intermedia, La Vega, La Pradera, San Rafael, San Nicolás, Simón Bolívar, Las Casitas Manzana 1, 5 De Julio, Monte Carmelo, La Casita Manzana J, La Casita Manzana 4, La Casita Manzana B, San José, El Encanto, Montalbán Ii, Juan Pablo Ii, Montalbán III, Montalbán I (O’higgins)

Parroquia San Pedro: Colinas De Santa Mónica, Santa Mónica Parte Alta.

Parroquia Sucre: Tacagua Vieja , Km 13,El Limón, Plan De Manzano, Isaías Medina Angarita, El Amparo, Mulatal, Tamanaquito, Boquerón, Las Tunita, Nueva Esparta, Casa Blanca, 20 De Mayo, Vuelta Al Caracol, Las Delicias, El Cardón, La Montañita, Los Pinos – 2 C/Niño Jesús, Cruz Alta, Cruz Alta Boulevard, Tacagua Ab Terrazas A B C, Tacagua C Terrazas A B C, Tacagua C Terrazas J D E, La Vaquera, Briceño Iragorry, Olivet, N Horizonte, Las Torres, Los Pasajes, Federico Quiroz, Gramoven, Oropeza Castillo, Cañaveral, La Urdaneta, Casalta 1 , Perez Bonalde (Desde La Av Bolivar A La Calle Panamericano), Propatria, Bloque 1 Al 2 De Propatria, Los Flores , Pérez Bonald, Los Magallanes De Catia (Parte Alta).

Municipio Baruta

Parroquia Las Minas de Baruta: Santa Fe, Santa Fe Este.

Parroquia Baruta: Colinas De Valle Arriba, Lomas De Chulavista, La Alameda, Santa Fe de Los Prados, El Guire, Los Campitos, Cumbres De Curumo,

Un problema constante

Las fallas en el suministro de agua son constantes en la ciudad capital. De hecho, forman parte de los principales reclamos de los capitalinos, según declaró a Runrunes el pasado mes de agosto Jesús Vásquez, coordinador de la ONG Ciudadanía sin Límite

“El principal problema que afecta a las comunidades con las que trabajamos es el de los servicios públicos. En especial el de agua, los ciudadanos comienzan a enfermar, disminuye su productividad, los niños faltan más a la escuela, los días que no hay agua la gente falta al trabajo”, agregó Vásquez.

El coordinador de la ONG también denunció que se ha producido una privatización informal del servicio de agua, afectando la economía familiar.

Mientras que una encuesta presentada por Consultores 21 también en agosto encontró que la crisis económica (24%), la mala calidad de los servicios públicos (37%) y la inseguridad (5%), son los principales problemas problemas personales que afectan a los caraqueños actualmente.

Entre los problemas que más afectan a las urbanizaciones y barrios del municipio Libertador y que fueron reportados por los encuestados, destacó en primer lugar los constantes cortes de agua (33%), luego la basura en las calles (22%) y en tercer lugar, las malas condiciones de la vialidad (15%).