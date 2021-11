DatoMataAlMito ¿Es posible votar varias veces con múltiples cédulas? - Runrun

Es falso que la usurpación de identidad ocurra masivamente y cambie los resultados. Las máquinas de votación no permiten que dos personas con cédulas distintas se identifiquen con la misma huella. De este modo, queda descartado que un elector inscrito en una mesa pueda votar por sí mismo y por otra persona

Valentina Gil

La desinformación corre con rapidez en Venezuela, especialmente en tiempos electorales. En la fase final del proceso, algunos ciudadanos suelen sospechar de la veracidad del porcentaje de participación del evento. Entonces, aseguran que, de alguna forma u otra, es posible votar varias veces con diferentes documentos de identidad.

Consultamos con los lectores de los medios que conforman la Alianza Rebelde Investiga (ARI), TalCual, Runrunes y El Pitazo, cuáles son los mitos que habían escuchado sobre el sistema electoral venezolano. En esta sexta entrega, el mito es: ¿las personas multiceduladas inflan los números de participación votando varias veces?

Roberto Picón, rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), explicó para el Guachimán Electoral que en la última auditoría de los datos de electores, hecha en agosto de este año, se estableció que menos de dos personas por cada 100.000 tienen huellas duplicadas. Esto equivale a menos de 500 en todo el Registro Electoral, conformado por 21.159.846 de votantes.

“Esas pocas huellas duplicadas se deben, en su mayoría, a problemas de sincronización entre el Saime y el CNE, por las últimas nacionalizaciones, donde la misma persona aparece simultáneamente con cédula de venezolano y de extranjero”, detalló.

Por otro lado, la máquina de votación no permite que dos personas con cédulas distintas se identifiquen con la misma huella. El sistema automatizado garantiza que no haya suplantación de identidad en casi un 100%, tal como corroboró el Observatorio Electoral Venezolano. Entonces, no es posible que un solo elector pueda votar por sí mismo y por otra persona.

Picón mencionó que se hace otra auditoría un día después de las elecciones, con el fin de analizar el método de confirmación de identidad de los votantes al momento de sufragar. Con los electores que son autorizados por el presidente de la mesa para votar, porque su huella no pudo ser confirmada por el sistema de captahuellas, la información biométrica es evaluada por expertos dactiloscopistas.

“En elecciones recientes, esta auditoría ha arrojado que menos del 0.03%, 3 de cada 10.000 votos emitidos podrían ser de la misma persona en distintas máquinas de votación. En una elección donde participaran 15 millones de electores, esto equivaldría a unos cinco mil votos a nivel nacional”, afirmó Picón.

Estos casos identificados como como posibles delitos de usurpación de identidad son referidos a la Fiscalía General de la República, que está en la obligación de hacer las respectivas investigaciones.