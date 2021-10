El covid-19 sigue siendo la enfermedad que causa más hospitalizaciones en Venezuela - Runrun

Aunque el gobierno reportó menos contagios en la última semana, casi 50% de las camas de UCI de los hospitales centinela están ocupadas

El gobierno reportó menos casos de COVID-19 en la última semana, mientras en simultáneo ordenó el retorno a clases presenciales y ratificó que levantará el esquema 7+7 durante los meses de noviembre y diciembre.

Del 18 al 24 de octubre, y según las cifras oficiales, se habría registrado un leve descenso de poco más de 17% en los casos de coronavirus en Venezuela.

De acuerdo con estos cómputos, el total de casos registrados en el país en esos siete días fue de 7.749 casos.

En comparación con el corte de los siete días anteriores ( del 11 al 17 de octubre), cuando se registraron 9.386 casos, la cifra es 17,4% menor.

En dos días de esta última el gobierno notificó menos de 1.000 casos diarios: el 21 de octubre (con 893) y el 24 de octubre (con 844 casos).

El número promedio de contagios diarios hasta el 24 de octubre fue de 1.107, esto de acuerdo con el repositorio de datos virtual operado por el Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de las Universidad Johns Hopkins.

Esta cifra también disminuyó respecto al último corte analizado por Runrunes (17 de octubre) cuando el promedio de contagios diarios se ubicó en 1.342.

No baja la ocupación en hospitales

De acuerdo con un reporte publicado por Monitor Salud el pasado 26 de octubre, 48,5% de las camas de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de 31 hospitales centinelas ubicados en 21 estados del país y el Distrito Capital estaban ocupadas por pacientes con COVID-19.

En el caso de pacientes hospitalizados con infecciones moderadas, pero requieren atención médica para no agravar su cuadro, la ocupación es de 60,27%.

«En estos 31 hospitales están habilitadas 2.044 camas, de las cuales se mantienen ocupadas 1.232, En el caso de las unidades críticas, las camas habilitadas solo representan un poco más del 10% de todas las camas disponibles, es decir, en todos estos centros de salud solo hay 200 camas de UCI y se mantienen ocupadas 97″, precisaron.

La organización llamó la atención sobre el hecho de que en el país los casos no descienden como se pretende aparentar y que la enfermedad sigue siendo la que causa más hospitalizaciones en Venezuela.

#HospitalesCentinelas La ocupación en 31 hospitales centinelas del país ubicados en 21 estados y el Distrito Capital, es de 48,5% para las camas de UCI, mientras que en el caso de pacientes hospitalizados con covid-19 con afecciones moderadas, es de 60,27%. pic.twitter.com/m3Ujnissop — Monitor Salud (@MonitorSaludVE) October 27, 2021

En paralelo a esta situación, esta semana se concretó el regreso a clases presenciales en escuelas y liceos del país, aunque la modalidad ha sufrido adaptaciones según las condiciones de cada centro educativo, lo que hace que algunos se mantengan aún parcialmente a distancia.

Además, desde la primera semana de noviembre, el gobierno levantará el esquema de 7+7 y permitirá una flexibilización ampliada que supondrá un impacto en la progresión de casos, según alertó la comunidad científica.

El presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, Manuel Figuera Esparza, opinó en entrevista a Runrunes que este es el peor momento para flexibilizar.

«Estamos en el advenimiento de la tercera ola con una variante delta mucho más contagiante. Esta flexibilización con la delta va a permitir que la misma se disemine por todo el territorio nacional y los casos aumenten, en una circunstancia donde los centros de salud están colapsados y los mismos no pueden ni siquiera hacer diagnósticos de casos, porque no cuentan con insumos», advirtió.

El experto comentó que el hecho de tener un Estado que relaja las medidas, transmite la falsa sensación de que el problema está controlado cuando no es así, «porque los niveles de vacunación no son lo suficientemente altos y tampoco podemos confiarnos ciegamente en las vacunas, las vacunas no son suficiente para frenar este problema».