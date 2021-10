En Venezuela se violan los derechos económicos y sociales de los universitarios - Runrun

Desde el año 2018, 93% los estudiantes universitarios no cuentan con el servicio del comedor

El estudio Participación y Derechos Estudiantiles en Venezuela 2021, realizado por el Observatorio de Universidades (OBU), determinó que en el país se violan los derechos económicos y sociales de los estudiantes universitarios.

En la investigación -donde participaron 1.197 alumnos de 36 universidades públicas y privadas de los 23 estados del país y el Distrito Capital- se evaluaron principalmente tópicos como las providencias estudiantiles, desinformación, participación política intra y extrauniversitaria, y perspectivas y oportunidades para la participación.

El director de la OBU, Carlos Meléndez Pereira, informó durante la rueda de prensa que 83% de los estudiantes no recibe ningún tipo de providencias; 97% no cuenta con asistencia médica (Fames) y 93% no tiene transporte en su universidad.

Meléndez resaltó que mucho tiempo antes de la pandemia, a los universitarios se les ha privado de sus derechos fundamentales. «El 93% no tiene comedor, desde 2018 se dejó de prestar este servicio a las instituciones de educación superior del sector público», dijo.

Las ayudas sociales no llegan

Sobre las ayudas sociales que el gobierno de Maduro ofrece a los estudiantes universitarios, 96% de los consultados dijo que no contribuyen para la compra de materiales de estudio. 97% afirmó que no ayuda en la compra de alimentos, 95% no contribuye el el pago del transporte público, mientras que un 99% afirmó que en nada sirve para el pago de la residencia.

Otro dato importante que presentó la OBU es que solo a 2 de cada 10 estudiantes de todo el país les llega la bolsa o la caja del Clap.

Debilitamiento del tejido social

La encuesta de OBU también reflejó una baja participación intrauniversitaria, pues 79% de los consultados no está en ningún club, asociación o movimiento en su institución.

Por otra parte, 97% no forma parte de alguna organización cultural, 91% no está en ningún grupo académico y 97% no participa en una agrupación científica.

«Las universidades, que generaban la formación integral de ciudadanía, se debilitaron por la falta de apoyo e indiferencia gubernamental, eso desembocó en la pérdida de esos espacios», señaló el profesor Meléndez.

Fuera de la universidad la situación no es distinta. Hay poco interés en los jóvenes de formar parte de actividades extracátedra. 88% de los estudiantes consultados no participa en algún voluntariado; 83% no está en ninguna organización política y 93% no se involucra en actividades comunitarias.

*Vea aquí el informe completo de OBU