"No soy suicida, por si acaso me asesinan" y otras perlas de Álex Saab en reciente carta - Runrun

El empresario colombiano extraditado a EEUU envió una carta a su esposa, que leyeron durante un acto en la Plaza Bolívar

En la misiva, Saab ratifica que no cooperará con EEUU y advierte que no tiene intenciones suicidas

Camila Fabri, esposa del empresario colombiano Álex Saab, leyó este domingo una carta enviada por su pareja, en la que ratifica que no cooperará con la justicia estadounidense y advierte que no tiene intenciones suicidas.

La esposa de Saab declaró en un acto de desagravio organizado por el chavismo el pasado 17 de octubre en la Plaza Bolívar, un día después de que el señalado como testaferro de Nicolás Maduro fuese extraditado a EEUU.

#EnVideo 📹 | Camila Fabri Saab, destacó la fortaleza del embajador ante las agresiones y torturas de las que ha sido víctima por las fuerzas imperiales. "Lo que más le molesta a Estados Unidos es que mi esposo Alex Saab jamás se doblegará".#LaVerdadSiempreTriunfa pic.twitter.com/zWpMV0dfEb — Cancillería Venezuela 🇻🇪 (@CancilleriaVE) October 18, 2021

A continuación, las frases más destacadas de la misiva que envió Álex Saab.

No cooperará con el imperio

«Deseo dejar claro que no tengo nada que colaborar con Estados Unidos. Que no he cometido ningún delito, ni en Estados Unidos, ni en ningún país. Que no pienso mentir para favorecer a Estados Unidos (…) un país que mantiene un bloqueo inhumano contra Venezuela, y al que le quiere robar sus riquezas».

Descarta posibilidad de suicidio

«Declaro que estoy en pleno uso de mi razón, que no soy suicida, por si acaso me asesinan y dicen que me suicidé, algo que nunca haría. Amo a mi esposa Camila y a mis hijos más que mi propia vida. Les pido sean fuerte y mantengan siempre unidos, unidos siempre venceremos. Tengan siempre fe en Dios».

#AhoraVPItv | Camilla Fabri, comparte declaración textual de Alex Saab: “No soy suicida. Por si acaso me asesinan y dicen que me suicidé, algo que nunca haría”. #17Oct Conéctate a nuestra señal #EnVivo aquí: https://t.co/gJNmYLPkXC pic.twitter.com/2tk2lJz67f — VPItv (@VPITV) October 17, 2021

Señalamiento a EEUU y a la oposición

En la carta, Saab también responsabilizó al régimen de Estados Unidos y «a la oposición extremista del gobierno de Narnia por mi integridad, por mi vida en la prisión a la que me llevan».

Denuncia torturas

«Fui torturado física y piscológicamente por Estados Unidos y Cabo Verde con la anuencia del gobierno de Trump. y miembros del gobierno de Cabo Verde como el ministro Blandin; y el primer ministro Ulisses Correia e Silva; Carlos Reyes, jefe de seguridad; Paulo Rocha, ministro de Interior y el director de la prisión, el señor Correia».

«Siempre estuve encerrado»

«La prisión domiciliaria fue una farsa, ya que siempre permanecí encerrado, igual que en prisión y vigilado las 24 horas del día por un promedio de 50 militares que eran los que manejaban la llave de la casa, en la cual no tenía ni privacidad ni acceso a teléfono o cartas. Todo lo debía hacer a través de un solo abogado el doctor Pinto Montero que fue el único autorizado a entrar a visitarme».

Defiende su condición de «diplomático»

«Me secuestraron sin orden de arresto como lo exige la ley en Cabo verde. Sin orden de Interpol, en un país que no tiene tratado de extradición con Estados Unidos. Hicieron caso omiso de mi inmunidad diplomática, que incluso fue reclamado por Venezuela de inmediato».

Extradición «inconstitucional»

«La corte constitucional ha decidido violar 12 puntos constitucionales que eran imposibles de violar y han autorizado mi extradición».

«Escudo humano» para Maduro

Llamó a los chavistas a rodear con «escudo humano a nuestro Presidente y a nuestro gobierno. No nos permitamos ser derrotados. Nunca volverán».