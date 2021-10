"No tenía COVID-19": Esposa de Baduel afirma que sus hijas lo vieron el sábado y que "estaba bien" - Runrun

En una entrevista ofrecida a un canal de Miami, Cruz Zambrano de Baduel aseguró que ningún personaje del gobierno la llamó para comunicarle la noticia.

En una declaración concedida la noche del 12 de octubre al canal EVTV Miami, Cruz Zambrano de Baduel, esposa del fallecido general Raúl Isaías Baduel, sostuvo que el exministro de la Defensa venezolano no tenía COVID-19, como anunció el gobierno de Nicolás Maduro.

«Ni siquiera he recibido una llamada de ningún personaje del gobierno. No me han llamado por piedad a decirme que mi esposo falleció, o qué pasó. Sé que sus hijas lo vieron el día sábado y que él estaba bien. Yo estaba preparando todo para ir esta semana para allá, independientemente de que me dejaran horas y horas parada en la calle, como siempre. Yo iba a ir a ver a mi esposo esta semana, estaba reuniendo sus alimentos», relató en la conversación con el referido medio.

«Él no tenía COVID-19, no es verdad, a él cuando lo sacaron de La Tumba no tenía COVID-19 y lo vacunaron siete días antes», recalcó Zambrano de Baduel. Informó además que le extraño el hecho de que aunque durante más de dos años no se le había permitido a los abogados que lo visitaran, a ella le permitieron verlo cuatro semanas antes de que lo sacaran de La Tumba.

Acotó que ella se encuentra en el estado Aragua y se trasladará a la ciudad de Caracas para conocer más del caso, ya que no ha recibido notificación oficial.

El fiscal general Tarek William Saab anunció a través de un mensaje en Twitter que Baduel había fallecido de un paro cardiorrespiratorio como consecuencia del COVID-19 y mientras recibía «atención médica».