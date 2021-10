Presidente del CNE le exige a Josep Borrell que se disculpe por sus declaraciones sobre la misión electoral - Runrun

Calzadilla aseguró que las declaraciones del diplomático han afectado y violentado el acuerdo administrativo

Este domingo, 10 de agosto, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Pedro Calzadilla, le exigió al alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, le exprese sus disculpas al país por los comentarios que emitió hace dos días sobre la misión electoral que viajará a Venezuela para los comicios del 21 de noviembre.

«Hasta esta hora la UE no ha dado ninguna explicación, no ha respondido nuestro comunicado donde le pedimos explicaciones, hasta ahora no lo han hecho. Le pedimos públicamente que Borrel exprese sus disculpas al pueblo de Venezuela», dijo durante una rueda de prensa a propósito del simulacro electoral que se desarrolla en el país.

Calzadilla aseguró que las declaraciones del diplomático han afectado y violentado el acuerdo administrativo, por lo que es probable que la presencia de la observación de la UE en Venezuela sea rechazada.

En días recientes, Borrell afirmó que la misión de observación internacional “es una mayor garantía para ellos (oposición) que estemos presentes auditando el sistema”.

El pasado 28 de septiembre, la Unión Europea y el CNE firmaron un acuerdo para que se instaure una misión de observación electoral que acompañe los comicios regionales y municipales del 21 de noviembre. Actualmente, esta misión se encuentra en un proceso de instalación.

Durante su intervención, Calzadilla señaló que cualquier cosa que vulnere los principios del acuerdo lo obliga a poner atención y revisar lo que está pasando, aunque reconoció que dicha misión se mantiene por los momentos por ambas partes.

“Simplemente pedimos explicaciones y unas disculpas públicas al pueblo de Venezuela”, insistió lamáxima autoridad electoral.

*Con información de TC y EP