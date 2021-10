"Iván Duque me vale medio" y otras 8 perlas de Maduro este #7Oct - Runrun

Nicolás Maduro presidió este 7 de octubre un encuentro en el que ofreció el Balance de la Gran Misión Chamba Juvenil.

A continuación, las 9 perlas que soltó durante su intervención, transmitida por VTV: «Tenemos que construir una economía que genere nuevas fuentes de riquezas distintas al petróleo. No quiere decir que no vamos a producir petróleo, vamos a recuperar toda la petroquímica al 100 % las refinerías». «Tenemos que conectarnos con el nuevo modelo económico que debe surgir desde la juventud». «Venezuela está haciendo un cambio profundo en la sociedad. Abramos los ojos, afinemos los oídos, abramos el corazón para entender que es un cambio para mejor, un cambio necesario, un cambio inevitable». «Tenemos que dedicarnos a apoyar a la juventud para que saquen adelante su emprendimiento y saquen adelante a nuestro país». «El Táchira está feliz porque abrimos la frontera y vamos a mejorar todas las condiciones de seguridad, comercio e intercambio en la frontera del Táchira con nuestra hermana Colombia». «Hoy recibí varias llamadas de empresarios colombianos. He recibido mensajes de empresarios colombianos que están listos para una nueva etapa económica, comercial, financiera entre Colombia y Venezuela». «Iván Duque me vale medio, a mí lo que me vale es el pueblo colombiano, los empresarios colombianos, lo que vale es Colombia La Grande y su padre que es nuestro padre: Simón Bolívar. Somos hermanos en Bolívar». «(Sobre la anterior gestión de la Asamblea Nacional) Tuvimos 5 años entregando la patria. Eso es lo que pasa cuando la derecha extremista gana elecciones; se viene contra el pueblo, contra la patria. 5 años destruyendo la Asamblea Nacional y atacando la economía, la sociedad y promoviendo golpes de Estado, haciendo llamados a sanciones». «Son los responsables de las 400 medidas de bloqueo de la era Donald Trump contra Venezuela, del sufrimiento y la tortura económica contra Venezuela. Ramos Allup, Julio Borges, Juan Guaidó, los tres cuánto daño le han hecho a Venezuela, pero vino el pueblo sencillo y resolvió todo, el pueblo eligió una nueva Asamblea Nacional».