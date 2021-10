El retorno a clases presenciales no debe ser obligatorio - Runrun

El pediatra venezolano Alejandro Crespo Freytes opinó que ninguna escuela debe obligar a los padres a llevar a sus niños a actividades presenciales

Considera que para muchos niños el regreso a clases presenciales es fundamental, ya que para 6 de cada 10 niños que comían en las escuelas, esa podría ser su única comida completa del día

En el marco de un conversatorio a través de la herramienta Twitter Space organizado el pasado viernes, 1 de octubre, el pediatra venezolano Alejandro Crespo Freytes opinó que el retorno a clases presenciales en Venezuela no debe ser obligatorio.

En la actividad, recordó que la propia Organización Mundial de la Salud, en sus directrices sobre el regreso a las aulas en el marco de la pandemia del COVID-19, entrega esa decisión a los padres.

Además, destacó la falta de claridad del Estado venezolano sobre las condiciones para el regreso a clases.

«La única indicación que dio el Estado venezolano es que una semana sí y otra no, de resto, no hay nada claro (…) Los padres necesitan información para tomar esa decisión, al final del día, la decisión es de los representantes. Si hay un protocolo y se hace todo bien, y hay agua, mascarillas, pero los padres deciden no mandar a sus hijos a clases presenciales, están en todo su derecho», expresó Crespo.

El presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría, Filial Aragua, reiteró que los padres no pueden ser obligados a llevar a sus niños a las escuelas si sienten que las condiciones no están dadas o, incluso, si aún con condiciones garantizadas, temen hacerlo.

«Las decisiones se tienen que tomar a partir una buena información. El Estado venezolano no ha dado instrucciones claras y las escuelas no deberían obligar a nadie a llevar a sus muchachos. La sugerencia de la OMS es que los padres decidan luego de obtener la información suficiente. Las decisiones informadas y negociadas se cumplen mejor que aquellas que se imponen», agregó.

Lo ideal sería que si se reinician las actividades escolares presenciales el 25 de octubre, como anunció el 3 de octubre Nicolás Maduro, padres, representantes y miembros de la comunidad educativa estén vacunados. Como hasta ahora no se ha aprobado el uso de vacunas contra el COVID-19 en menores de 18 años en el país, corre por cuenta de sus adultos cercanos la responsabilidad de inmunizarse.

«Recomendamos que todos los adultos que se puedan vacunar, lo hagan, deben ir a vacunarse. Esto es fundamental para proteger a los niños, que su entorno los proteja», recalcó Crespo.

Así mismo, sugirió a los padres no socializar en las horas de entrada o salida con otros padres o con el personal educativo, para evitar focos de contagio.

La opinión de los menores debe ser tomada en cuenta

Aunque Crespo apoya que se respete la decisión de aquellos padres que no quieran llevar a sus hijos a clases presenciales, el pediatra venezolano también piensa que los niños y adolescentes deben retomar su rutina de escolarización presencial.

Además, recomienda que a los adolescentes se les recuerda la responsabilidad que tienen en el cuidado de su salud y la de su entorno.

«Hemos tenido 18 meses para entrenarlos en el uso de las mascarillas. No es solo por su salud, sino por la de su entorno, pueden terminar enfermando a sus padres, abuela, tía, a su vecino, a sus profesoras. Ese tipo de cosa hay que explicarlas», agregó.

También, consideró importante incluir a los niños, niñas y adolescentes en el proceso de toma de decisiones.

«Hay muchos casos en los que los padres no quieren mandar a los niños, pero los niños y adolescentes sí quieren. Como hay casos contrarios: los muchachos que no quieren volver. En la mayoría, estos tienen acceso a otras herramientas educativas para clase virtual, el que no tiene acceso a ellos, quieren volver a las clases presenciales. En el proceso de la toma de decisiones, hay que tomar a los niños en cuenta, en especial a los adolescentes, que tienen criterios propios y con quienes negociar es más complicado», sumó.

A juicio del vocero de la Sociedad de Pediatría y Puericultura, probablemente, el futuro de la educación sea mixto: mitad presencial y mitad digital, así como el trabajo y otras cosas, por lo que cada centro educativo debe prepararse para atender ambas demandas.

Los niños que más necesitan volver a las aulas

Crespo recordó que para 6 de cada 10 niños que comían en las escuelas, esa podría ser su única comida completa del día, por lo que es más crucial retornar a las aulas para unos niños que para otros.

«Hay un tema muy importante de discutir, que es el programa de alimentación escolar en Venezuela. Antes de la pandemia, cubría 4.8 millones de niños, y hoy en día cubre a menos 1.5 millones. Para 6 de cada 10 niños que comían en el país esa podría ser la única comida del día. Se deben reiniciar las clases no solo para disminuir la deserción escolar. Es también para disminuir el rezago escolar y para disminuir la desnutrición, que hoy toca a más de un tercio de los niños venezolanos menores de 5 años, porque con la vuelta a la escuela pueden reactivarse programas de alimentación».

Sumado a la necesidad de alimentación que presentan millones de niños, el especialista agregó que a las escuelas no solo se va a aprender, sino también a socializar.

«Por eso, yo insisto, que a clases hay que volver. Los niños y los adolescentes necesitan socializar. Nosotros podemos los adultos hacerlo de una u otra manera, porque todavía vamos a alguna que otra actividad del trabajo. Hay personas que trabajamos completamente todas las semanas, todos los días, prácticamente y seguimos socializando, pero los niños no, y eso es necesario para un desarrollo neurológico apropiado», sostuvo.

Por último, recomendó que en Venezuela este retorno se haga «progresivamente» y con la consciencia de que en cualquier momento tocará cerrar la institución educativa por la detección de casos de COVID-19.

«Entonces, nos tocará reaprender, mejorar el protocolo y volver a empezar, pero si no empezamos, definitivamente, no vamos a poder mejorar todos estos aspectos. Y yo no digo esto porque quienes circunstancialmente dirigen el Estado venezolano dijeron que hay que volver a clases. Hay que volver por todas estas razones que mencioné antes y porque hay que empezar a generar las condiciones. Si en estos 18 meses no le han puesto tanques de agua a las escuelas, no le han acomodado las tuberías, no le han subido el sueldo a los profesores, no han puesto dispensadores de gel antibacterial, ¿lo van a hacer si no volvemos? A lo mejor si estamos en clases y los padres y representantes exigimos todas esas cosas, podemos presionar para que todo eso funcione. Hay que volver a clase y hay que empujar en la dirección correcta por el bien de los chamos», concluyó.