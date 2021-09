“Pónganse serios, podríamos colocar nuevas sanciones” y otras advertencias de James Story a Maduro - Runrun

El embajador de Estados Unidos ante Venezuela, James Story, instó este 9 de septiembre al gobierno de Nicolás Maduro a tomar con seriedad el proceso de negociación con la Plataforma Unitaria de Venezuela, pues, de lo contrario, podría haber nuevas sanciones.

A continuación, las 4 advertencias de Story al gobierno de Nicolás Maduro:

O el diálogo avanza o hay sanciones

“Siempre estamos trabajando en conjunto con todos los países de la comunidad internacional y sobre nuevas sanciones en caso de que no haya resultados positivos en la mesa de negociación. Una vez entrando en una mesa, no se puede batir la mesa, levantarse y decir que van a regalar a alguien algo que no estamos dispuestos a hacer. Cuando un grupo está pensando en hacer política eterna, en dividir la comunidad internacional y no están buscando acuerdos, ni interesados en beneficiar al pueblo, le decimos: Pónganse serios, nosotros también somos serios en revisar las sanciones, si hay avances significativos, y también serios en colocar nuevas sanciones si no los hay”.

James Story, embajador de Estados Unidos en Venezuela:"Estamos trabajando en nuevas sanciones con Canadá y la UE en caso que no haya resultados en la negociación".

El diálogo condiciona otros dos temas clave

“Todo depende de la mesa de negociación. Hay otros que dicen que se va a reabrir la embajada, a mí me encantaría. Todo depende de la mesa de diálogo, de esa negociación. No es una sanción la razón por la que no hay vuelos directos, es un problema burocrático de requisar los aeropuertos en Venezuela y por esa medida tomamos la decisión. También la aerolínea Conviasa fue sancionada. Todo depende de la mesa y de los cambios necesarios para que Venezuela regrese a la comunidad internacional y de las Américas y pensar en el pueblo de Venezuela es lo más importante”.

James Story – "Depende de la mesa de negociación la reactivación de vuelos entre EEUU y Venezuela. Pónganse serios"

Las elecciones no serán un juego limpio

“La cancha de juego no es plana, el juego está bastante desequilibrado, hacer la lucha para que haya condiciones mínimas es algo que vale la pena, pero la comunidad internacional debe poner bien el ojo. Ya entrando en los procesos de una elección cuando un grupo puede utilizar todas las herramientas del Estado y el otro grupo no puede hacer siquiera publicidad, o puede correr el riesgo de estar preso. No es una elección libre y justa por el momento. Es un evento, y los que van a participar tratarán de hacer lo máximo, pero el juego no es limpio”.

James Story. "El evento del 21N no es limpio"

EEUU sigue reconociendo a Guaidó

“Hemos sido bastante claros, reconocemos a Juan Guaidó y a la AN de 2015 como última institución legítima del país (…) 2018 fue una elección para presidente fraudulenta y también el 6 de diciembre, fraudulenta. Vamos a tener otro evento en noviembre en el que no hay la capacidad de las personas para participar plenamente”.