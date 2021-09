¿Cómo ha afectado la aparición de las criptomonedas a la economía? - Runrun

En los últimos años, las criptomonedas parecen haber encontrado un hueco dentro del panorama económico y digital de nuestra sociedad, ofreciéndonos una nueva manera de realizar transacciones que nunca antes habíamos visto. Las criptomonedas nacen prácticamente de la mano de la crisis económica mundial del año 2008, posicionándose como una alternativa para crear nuevos métodos de pago y cobro, sobre todo, asociados al mundo de Internet.

A día de hoy, las criptomonedas suponen una forma más de realizar intercambios económicos pasando ya de tener un único uso digital a ser aceptadas en, cada vez, más establecimientos físicos. Las criptomonedas son ahora mismo una alternativa real que ha impactado directamente en la economía, ya que ofrece una nueva fórmula para realizar transacciones que nunca antes había sido desarrollada.

No obstante, por otra parte, esta aparición de las criptomonedas no es inocua para la economía mundial. El surgimiento de estas divisas digitales ha tenido, sin ninguna duda, un impacto real en la economía, que hoy nos encargaremos de ver. Para esto, hemos consultado con el equipo de expertos de Economipedia, que nos han ayudado a entender qué son las criptomonedas y cómo influyen en nuestra economía.

¿Qué es una criptomoneda?

Una criptomoneda no es más que una divisa digital, desarrollada mediante la tecnología blockchainque permiten llevar a cabo todo tipo de operaciones económicas basadas en los principios de la teoría criptográfica. En este sentido, la máxima diferencia que puede haber entre una moneda física y una criptomoneda es que, las criptomonedas no son emitidas por ninguna entidad oficial, si no que se basan en una cadena de bloques que permiten que los usuarios las encuentren y las utilicen.

Por otra parte, la criptografía en la que se basan este tipo de divisas permite aumentar la seguridad, tanto a la hora de, por ejemplo, evitar que se falsifiquen criptomonedas como para garantizar la fiabilidad de las transacciones. En este sentido, otra de las características que definen las criptomonedas es que se trata de un sistema de transacciones de dominio público, donde cualquier usuario puede acceder, rastrear y analizar las transacciones para verificar su autenticidad.

Criptomonedas vs dinero tradicional

A pesar de que la utilidad de las criptomonedas y el dinero tradicional sigue siendo la misma, facilitar intercambios de bienes por un valor económico, lo cierto es que entre estas dos fórmulas hay muchas diferencias. Mientras que el dinero tradicional se suele asociar únicamente a un país o a una comunidad de países, como ocurre con el Euro, las criptomonedas son globales y cuentan con el mismo valor independientemente del país en el que se utilicen.

Además, el dinero tradicional normalmente es emitido por entes públicos dedicados en exclusiva a esta labor y es controlado en la práctica diaria por entidades bancarias, las criptomonedas dependen directamente de la minería, es decir, de que millones de usuarios en todo el mundo descubran o compren estas divisas.

Finalmente, la última diferencia más notable entre el dinero tradicional y las criptomonedas es que, mientras al dinero físico le afectan las decisiones económicas o políticas (como por ejemplo, los tipos de interés o el IPC), las criptomonedas no se ven afectadas en ningún sentido por ningún tipo de decisión de índole monetaria.

Las ventajas de las criptomonedas en la economía

La aparición de las criptomonedas ha cambiado para siempre el curso de la economía mundial, introduciendo una nueva forma de conseguir transacciones para usuarios de todo el mundo. En este sentido, parece que hemos conseguido una nueva estructura de intercambio de divisas fuerte y con altos índices de control, que además ha impactado positivamente en el sistema económico en muchos sentidos.

Como bien se señala en este estudio, uno de los puntos fuertes más destacables de las criptomonedas es, sin duda, la transparencia en las gestiones y el riesgo mínimo de interferencias o manipulaciones por parte de empresas o gobiernos. Esto asegura un sistema monetario mucho más fiable para los usuarios, en los que la economía mundial también se beneficia al tener mucho más controladas las transacciones, sin que prácticamente nadie pueda alterarlas o modificarlas a su antojo.

Además, ofrecen un sistema de acceso libre al que cualquier persona, independientemente de su situación geográfica o social, puede ingresar sin ningún tipo de límite. Por otra parte, al ser un valor ciertamente volátil, las criptomonedas también influyen en el mundo de los negocios financieros, abriendo una nueva línea de inversión con grandes oportunidades para los inversores y muchos beneficios económicos.

La situación actual: economía y criptomonedas

Estos puntos fuertes de las criptomonedas, además de su propia definición, han provocado todo un aluvión de acciones dentro de la economía mundial. Personas de todas partes del mundo han comenzado a invertir en este tipo de divisas, como una forma de crear una nueva línea de negocio financiero.

Gracias a la seguridad y la transparencia que ofrecen las criptomonedas, además de su descentralización y su capacidad para operar con ellas a cualquier hora del día en cualquier parte del mundo sin depender de mercados o bolsas, el cambio en la economía ha sido muy grande.

Las criptomonedas son, en definitiva, toda una nueva oportunidad financiera de la que muchas personas pueden sacar una alta rentabilidad y que, sin duda, ha supuesto un avance para la economía mundial sin precedentes.