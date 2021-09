Una periodista venezolana es la nueva directora de medios hispanos de la Casa Blanca - Runrun

La periodista venezolana Luisana Pérez Fernández anunció este 3 de septiembre que se unió al equipo de prensa de la Casa Blanca como nueva directora para medios hispanos.

«Hace 10 años salí de Venezuela en busca de democracia y nuevas oportunidades. Esta semana comencé como directora de medios hispanos en la Casa Blanca», publicó Pérez en su cuenta de Twitter.

10 years ago I left Venezuela in pursuit of democracy and new opportunities.

This week I started as Hispanic Media Director at the @WhiteHouse. This is a privilege I don’t take lightly — to serve and preserve a true democracy.

Follow me @Luisanaperez46https://t.co/xdnCrLQRS5

— Luisana Pérez Fernández (@luisanaperezf) September 3, 2021