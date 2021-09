Cubanos denuncian en redes su realidad para contrarrestar estrategia del régimen apoyada desde Venezuela - Runrun

Los cubanos utilizaron las redes sociales como espacios para narrar al mundo la realidad de su cotidianidad y las razones de sus protestas.

Estos fueron los recientes hallazgos de la investigación llevada a cabo por el observatorio digital @ProBoxVe y @YucaByte, proyecto comunicativo sobre tecnologías de la información en Cuba.

De acuerdo al análisis de la herramienta utilizada por ProBox, observatorio que monitorea y analiza la actividad digital sociopolítica en Venezuela y Latinoamérica con la misión de combatir la desinformación; en promedio, 93,22% de los tweets en #SOSCuba, que se posicionaron a nivel mundial (según GetDayTrends) fueron realizados por usuarios reales dentro y fuera de Cuba.

Igualmente, usuarios identificados a favor de Díaz-Canel posicionaron tendencias en respuesta a la protesta, justificando la represión en las calles de Cuba al velar por la “Revolución” y replicando declaraciones del presidente cubano en las que convocaba a la calle para detenerlas con tendencias como #PatriaOMuerte y #LaCalleEsDeLosRevolucionarios.

El 11 de julio de 2021, fecha en la que se iniciaron las protestas, la organización cubana YucaByte relató que “a las 4:05 pm, mientras los medios oficiales de la Isla anunciaban una comparecencia en televisión nacional del dictador Miguel Díaz-Canel, el internet fue cortado no solo en las zonas donde se estaban desarrollando las protestas, sino en toda Cuba. El apagón premeditado de internet precedió a la orden del régimen de arreciar la represión violenta contra los manifestantes pacíficos y convocar a un enfrentamiento entre civiles”.

El Régimen de Díaz-Canel bloqueó el acceso a internet en la isla para detener la “revolución digital” de la oposición cubana debido a que el domingo comenzaron las transmisiones vía Facebook Live de las primeras protestas en el país. Según narró la BBC: “las transmisiones en directo en San Antonio encendieron el fuego en otras ciudades que se fueron sumando a las manifestaciones, hasta que internet dejó de funcionar en varios puntos del país.”

A pesar de este corte en la isla, Probox registró la etiqueta #VivaCubaLibre por la sociedad civil, con al menos 23.000 tweets, de los cuales 99,49% fueron escritos por usuarios reales.

El pasado 17 de agosto, el régimen cubano aprobó el Decreto-Ley 35 con el que refuerzan el control sobre las telecomunicaciones y las redes sociales, con el apoyo de instituciones estatales como las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y el Ministerio del Interior (MININT).

De acuerdo a la organización cubana YucaByte, esta nueva norma legaliza violaciones de los derechos digitales de los ciudadanos, aunque ya han sido aplicadas hasta el momento de forma general sobre activistas, artistas y periodistas independientes.

El Decreto-Ley establece en el artículo 69 que los operadores y proveedores de Internet, que recae principalmente en la estatal Etecsa, tienen la potestad de interrumpir el acceso a sus redes y servicios cuando, entre otras cosas, “transmitan información falsa, ofensiva o lesiva a la dignidad humana, de contenidos sexuales, discriminatorios; que genere acoso; que afecte la intimidad personal y familiar o la propia imagen y voz; la identidad, integridad y el honor de la persona; la seguridad colectiva, el bienestar general, la moralidad pública y el respeto al orden público; o como medio para cometer actos ilícitos, con independencia de la responsabilidad penal, civil o administrativa que se derive del hecho”.

YucaByte explicó que varias de las condicionantes para aplicar la sanción se presentan de manera ambigua jurídicamente, lo cual lo deja a la interpretación y consideración de las

autoridades la aplicación de la medida.

“A esta arbitrariedad se suma el hecho de que en la isla existen delitos tipificados que representan claras mutilaciones de derechos humanos fundamentales como el de libre expresión y libre asociación”, agregó Norges Rodríguez, Director de la organización.

Cuba's new decree-law, published this week, drastically expands the government's control over online content. https://t.co/LJ2bXFULdH via @YucaByte

— Freedom on the Net (@freedomonthenet) August 21, 2021