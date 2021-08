En 5 puntos: Plataforma Unitaria anuncia su participación en las regionales con la tarjeta de la MUD - Runrun

Henry Ramos Allup aseguró que la participación de la oposición no implica un reconocimiento al régimen de Nicolás Maduro

La Plataforma Unitaria de Venezuela informó este martes, 31 de agosto, que participará en las elecciones regionales pautadas para el 21 de noviembre.

De acuerdo con el comunicado de la Plataforma Unitaria, la oposición participará en estos comicios con la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Asimismo, consideraron este evento como “un terreno de lucha útil”, y advirtieron que no serán elecciones libres ni convencionales.

#PulsoNacional #Miranda #31Ago Desde la sede de UNT, la Plataforma Unitaria anuncia su participación en las elecciones del #21Nov con la tarjeta de la #Unidad a través de un comunicado, afirmando que es un complemento de los "esfuerzos que se adelantan en México". Vía: @ebritop22 pic.twitter.com/9TtBawC7OH — 🟣Qué Pasa en Venezuela (@QPEV_) August 31, 2021

El anuncio se hizo a través de una rueda de prensa, realizada desde la sede del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) en Caracas. También participaron dirigentes de otros partidos como Henry Ramos Allup (AD), Juan Pablo Guanipa (Primero Justicia), Simón Calzadilla (Movimiento Progresista de Venezuela), entre otros.

«El gobierno se estaba frotando las manos, pero se va a quedar con los crespos hechos porque nosotros vamos a llevar unidad perfecta», indicó Henry Ramos Allup, secretario nacional de Acción Democrática.

El comunicado

Marianela Anzola, secretaria femenina de Un Nuevo Tiempo (UNT), estuvo a cargo de leer el comunicado, el cual establece cinco puntos:

«Anunciamos a la comunidad nacional e internacional nuestra participación en el proceso de regionales y municipales del 21 de noviembre de 2021, con la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Tomamos esta decisión mayoritariamente después de un extenso y difícil proceso de deliberación interna que contó con la participación de líderes locales, regionales y nacionales. Nos mueve la difícil situación que atraviesa nuestro país, el sentido de urgencia para encontrar soluciones permanentes a nuestros padecimientos y el propósito de fortalecer la unidad».

«Sabemos que estos comicios no serán unas elecciones justas ni convencionales. La dictadura ha impuesto obstáculos graves que ponen en riesgo la expresión de cambio del pueblo venezolano. Sin embargo, entendemos que serán un terreno de lucha útil para fortalecer a la ciudadanía e impulsar la verdadera solución a la grave crisis de nuestro país: unas elecciones presidenciales y legislativas libres. Nos organizaremos, nos movilizaremos y nos fortaleceremos en unidad al servicio de la reinstitucionalización democrática de Venezuela».

«Destacamos que esta decisión complementa los esfuerzos que se adelantan en México y apuntan a una solución pacífica y negociada. Un país organizado y movilizado puede levantar su voz con mayor fuerza para exigir democracia, la reinstitucionalización de los poderes y sacar a los venezolanos de la miseria y pobreza en la que hoy está sumergidos».

«Reconocemos la labor, esfuerzo y entrega de todos los venezolanos que se han mantenido firmes en esta lucha, que se ha hecho extensa. Debemos destacar especialmente el trabajo de los hombres y mujeres que militan en partidos políticos o forman parte de organizaciones sociales. Igualmente, agradecemos el indeclinable apoyo del mundo libre y de los aliados internacionales del pueblo de Venezuela. Esta decisión nos convoca y exige lo mejor de todos. En unidad avanzaremos con firmeza y optimismo hacia la democracia».

«Asumimos el compromiso de redoblar esfuerzos para motivar al pueblo de Venezuela a ser parte de este episodio de lucha y a procurar que el 22 de noviembre hayamos logrado avanzar en el camino que nos llevará a solucionar la grave crisis de Venezuela: un acuerdo nacional y elecciones presidenciales y parlamentarias libres».

Plataforma Unitaria de Venezuela🇻🇪 ANUNCIÓ Que participará en la elecciones del #21N Marianela Anzola secretaria femenina de UNT fue la encargada de leer el comunicado pic.twitter.com/TzzWa5aq9v — abogadosvenezuela (@abogadosvenezu1) August 31, 2021

No se han logrado todas las garantías

Ramos Allup, secretario nacional de AD, señaló que aunque no se han logrado todas las garantías electorales en las negociaciones que comenzaron en México, igualmente la Plataforma Unitaria decidió participar.

«Las concesiones que se han logrado es por la negociación evidentemente. No tenemos la totalidad de las garantías, pero no podemos decir que si no tenemos el 100% de las garantías no vamos a participar», sumó.

Aclaró además que no se trata del gobierno interino, sino de la Plataforma Unitaria. «Iba a venir Freddy Guevara, pero lamentablemente no pudo llegar a tiempo para acompañarnos», dijo luego que mencionó algunos partidos que participaron.

Por otra parte, dijo que están bregando para que haya observación Unión Europea y «si estas conversaciones siguen avanzando por supuesto que va a haber observación internacional».

#31Ago | Henry Ramos Allup acerca de las elecciones del 21N: "No tenemos la totalidad de las garantías, pero no por eso dejaremos de participar". Vía @VPITV pic.twitter.com/GebQU7hGgE — 800 Noticias 🖥️ (@800_Noticias) August 31, 2021

Negociar no significa legitimar

Durante las declaraciones de los opositores, Henry Ramos Allup aseguró que llevar a cabo un diálogo con el régimen de Nicolás Maduro no significa legitimarlo.

«¿Quién ha dicho que los procesos políticos son lineales? Si en determinado momento la conveniencia nacional es participar, participa; y si la conveniencia nacional es no participar, pues no participa», señaló.

Según Ramos Allup, la política se ejecuta con base en la interpretación de las realidades concretas, en un momento específico.

«El hecho de que yo tenga que establecer una interlocución con el régimen que está violando mis derechos constitucionales, no significa reconocimiento alguno (…) ¿Ante quién voy a reclamar las violaciones de mis derechos constitucionales? Pues a quién me los está violando y me los está secuestrando. Si el régimen me viola mis derechos, tengo que establecer un proceso de interlocución con quien me viola mis derechos porque los quiero recuperar», expresó.