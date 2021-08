Explosiones en Kabul: al menos 60 muertos y el Estado Islámico reivindicó el ataque - Runrun

Las víctimas por el doble atentado ocurrido esta tarde en el aeropuerto de Kabul continúan aumentando, y fuentes oficiales aseguraron a Efe, en condición de anonimato, que «más de 60 personas murieron y otros 140 resultaron heridas».

La fuente indicó además que la mayoría de los heridos que están recibiendo atención médica en este momento «se encuentra en estado crítico», por lo que el número de decesos podría aumentar.

El total de víctimas sigue siendo incierto con nuevos pacientes y cuerpos todavía siendo trasladados a los hospitales de Kabul.

La ONG italiana Emergency, que tiene un hospital en Kabul, había informado en Twitter poco después de conocerse el atentado a media tarde que había recibido al menos 60 personas heridas en las explosiones, colapsando la capacidad de sus instalaciones.

«Las personas que llegaron no podían hablar, muchos estaban aterrorizados, sus ojos totalmente perdidos en el vacío, su mirada en blanco. Rara vez hemos visto una situación así», describió en la red social la ONG.

El ataque fue reivindicado por la rama afgana del grupo yihadista Estado Islámico (EI), según un comunicado de la agencia de información de los radicales, Amaq, difundido por sus canales de propaganda en internet.

Según el Departamento de Defensa de Estados Unidos, los atentados fueron cometidos por al menos «dos atacantes suicidas, considerados combatientes del EI, que detonaron (los explosivos) en las cercanías de la entrada Abbey del Aeropuerto Internacional Hamid Karzai, y en las cercanías del Hotel Baron», también cercano al aeródromo.

La ciudad sigue en alerta después de que nuevas explosiones en la ciudad fueran reportadas.

El portavoz del Pentágono, John Kirby, confirmó la muerte de varios soldados estadounidenses en los ataques.

Se precisó luego que doce soldados estadounidenses murieron y 15 resultaron heridos.

«Podemos confirmar que varios militares estadounidenses murieron en el complejo ataque de hoy contra el aeropuerto de Kabul» y que «varios otros están siendo tratados por heridas», dijo el portavoz del Pentágono, John Kirby, en un comunicado, calificando el atentado de «ataque atroz».

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can.

We can confirm that the explosion at the Abbey Gate was the result of a complex attack that resulted in a number of US & civilian casualties. We can also confirm at least one other explosion at or near the Baron Hotel, a short distance from Abbey Gate. We will continue to update.

— John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021