“Mujeres y niñas temen regreso a días oscuros”: ONU urge a no abandonar al pueblo de Afganistán - Runrun

Antonio Guterres, secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), urgió este martes, 17 de agosto, a «no abandonar» al pueblo de Afganistán.

Mediante un comunicado, Guterres manifestó especial preocupación por los derechos de mujeres y niñas dentro de Afganistán.

«Me preocupan en particular los relatos sobre las crecientes violaciones de derechos humanos contra las mujeres y niñas de Afganistán que temen un regreso a los días más oscuros», expresó Guterres en el comunicado.

De acuerdo con Guterres, «es fundamental que se protejan los derechos adquiridos con tanto esfuerzo por las mujeres y las niñas afganas».

En tal sentido, Guterres hizo un llamado a los talibanes y a todas las partes, «partes para que respeten y protejan el derecho internacional humanitario y los derechos y libertades de todas las personas».

I am extremely disturbed by reports from areas captured by the Taliban in Afghanistan.

It is horrifying that hard-won rights are being ripped away from Afghan girls & women.

The @UN is determined to promote the rights of all Afghans & provide life-saving humanitarian support.

— António Guterres (@antonioguterres) August 14, 2021