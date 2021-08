COVID19enVenezuela | Régimen reporta disminución de casos y muertes en segunda semana de agosto - Runrun

Una semana con menos casos y muertes según el conteo que lleva el régimen, pero con la alerta encendida por la variante delta

Por @MrsYaky/Infografía: Abrahan Moncada

Del 8 al 14 de agosto de 2021, el gobierno de Nicolás Maduro reportó 6070 casos nuevos de COVID-19. La cifra es ligeramente menor (4,3%) a los 6.349 reportados del 1 al 7 de agosto).

En la semana evaluada, hubo solo una jornada en la que el reporte oficial notificó un número de casos diarios por encima de mil (el 11 de agosto)

En total, en lo que va de mes se han reportado 13.328 casos.

Si se mantiene esta tendencia en las próximas dos semanas, el número de nuevos contagios podría ser inferior a los 33.054 del mes de julio.

En lo que respecta a los fallecidos, se contabilizan 208 durante el mes ocho del año. Del 8 al 14 de agosto, fueron 95 los fallecidos, 6,8% menos que en la semana previa (en la que hubo 102 fallecimientos)

El día con menos decesos fue el sábado, 14 de agosto, con ocho. El régimen no reportaba una cifra de fallecidos menor a dos dígitos desde el mes de junio.

La fecha con más muertes fue el día viernes 13 de agosto, con 17 notificados.

¿Situación controlada?

En rueda de prensa ante medios internacionales, Nicolás Maduro informó este 16 de agosto que la pandemia en Venezuela estaba «controlada».

«El método 7+7 nos permite decir que tenemos controlada la pandemia, 19 casos por 100.000 habitantes. Es la cifra más baja en los últimos diez meses», declaró Maduro.

Lejos de considerar que la epidemia está controlada, los expertos advierten que la circulación de la variante delta presionará un aumento de casos en Venezuela como lo ha hecho en otros países.

En declaraciones a Unión Radio María Graciela López, expresidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, alertó que hay que prepararse «mentalmente y desde el punto de vista operativo» para esta posibilidad.

En entrevista este 16 de agosto con Graciela Beltrán Carías, consideró que la variante que surgió en India desplazará a la brasilera.

«Por la circulación de personas y de viajes, tuvimos los reportes de que llegó delta a Venezuela y lo esperable es que desplace a la variante gamma B.1 o brasilera. Ya tenemos a granel reportes, hay un caso por acá, por otro allá. Hay que prepararse mentalmente y desde el punto de vista operativo para un aumento de la transmisión», declaró.

Explicó que la variante surgida en India se hizo «más eficiente a la hora de transmitirse» debido a una serie de mutaciones.

Por esa razón, insistió en la necesidad de mantener las medidas de prevención.

«Es humano estar cansado, y muchas personas relajan las medidas de prevención cuando tenemos un virus que se transmite más. Pero no es ser alarmista, tenemos que ir adelante, el virus está adelante mutando, cambiando, y nosotros tenemos que ir adelante en medidas de prevención», sumó. «Hoy vemos a gente conglomerada con un uso inadecuado de mascarillas, debajo de la boca o en el cuello, o simplemente sin mascarillas. Hay un aumento de número de casos, ha venido a cuentagotas, pero hay aumento (…) La tendencia es que vayan aumentando los casos porque es lo que hemos venido viendo estas semanas (…) Esto no se acabó, esto va a seguir para largo, mientras no se vacune a más de 70% de la población», apuntó.