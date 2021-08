Negociación entre gobierno y oposición de Venezuela continuará del 3 al 6 de septiembre - Runrun

El proceso de negociación y diálogo de Venezuela continuará del próximo 3 al 6 de septiembre, informó el gobierno de Noruega.

El Ministro de Asuntos Extranjeros de ese país compartió la tarde del 15 de agosto un comunicado en el que hizo el anuncio.

«Como facilitador del proceso de negociación, Noruega tiene el placer de emitir la siguiente declaración conjunta en nombre del Gobierno de Venezuela y la Plataforma Unitaria de Venezuela», se lee en el tuit, junto al documento revelado.

Reza el texto que durante el 14 y 15 de agosto se desarrollaron reuniones «constructivas» entre las partes.

A partir de esas conversaciones, se acordó establecer un mecanismo de consulta con actores políticos y sociales «que sea lo más incluyente posible».

También, aseguran que las partes adoptarán «máxima precaución respecto a la reserva del proceso».

En ese sentido, se comprometen a ser «prudentes y escuetos» al comentar sobre lo discutido.

Las partes en disputa también agradecieron a los miembros de la comunidad internacional por las expresiones de apoyo al proceso.

As facilitator of the #Venezuela negotiation process, Norway has the pleasure of issuing the following joint statement on behalf of the Government of Venezuela and the Unitary Platform of Venezuela. pic.twitter.com/wkdd369uSN

— Norway MFA (@NorwayMFA) August 15, 2021