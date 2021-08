Vacunación y pesquisas masivas en Charallave y Ocumare por presencia de variante delta - Runrun

La presencia de un caso de variante delta en el municipio Cristóbal Rojas de Charallave, estado Miranda, presionó el despliegue este 14 de agosto de un operativo especial de atención y vacunación con el fármaco chino «Verocell» en seis comunidades de la zona.

En una nota de prensa emitida por la alcaldía, Ángel Melchor, director de Epidemiología del estado Miranda, informó que el equipo ampliado de salud de Cristóbal Rojas visitó los sectores La Colmena, La Juventud, La Estrella, Barrio Nuevo, Chupulún y La Chivera.

Los residentes de estos sectores fueron evaluados por el personal médico y vacunados para evitar la propagación de casos de la variante delta.

Fue Melchor quien reveló que existe un paciente con la variante delta en el Municipio, por lo que se procedió a realizar el cerco epidemiológico con la vacuna, aparte de mantener la vigilancia y buscar casos sospechosos para que sean ingresados a un centro hospitalario.

En declaraciones recogidas por El Pitazo, Luzvic López, directora de Salud del Municipio Tomás Lander, reveló que los casos se confirmaron el 17 de julio.

“El virus ingresó por el municipio Cristóbal Rojas y ha dejado nexos epidemiológicos en sectores de la región”, agregó.

Cabe recordar que Nicolás Maduro confirmó los supuestos dos primeros casos de variante delta en el país el pasado 25 de julio.

Sin precisar fecha, dijo que habían entrado por Maiquetía y que uno de ellos era un deportista de Miranda que llegó de Turquía.

«Tuvo contacto comprobado con 30 personas, a esas 30 personas se les hizo la prueba y dieron negativo», declaró Maduro en ese entonces.

Ante esta relevación, la autoridad única de Salud de la localidad, Angélica Rodríguez, instó a no relajar las medidas de bioseguridad y a seguir cumpliendo con el uso del tapabocas, mantener la distancia social y lavar frecuentemente las manos.

En este video producido por Runrun.es usted podrá conocer todos los aspectos relacionados con la variante surgida en India.

Esta mutación respecto al coronavirus original es más contagiosa. El infectado llega a presentar una carga viral hasta 1.000 veces mayor que con la cepa original.

La variante delta genera los síntomas más rápido que el virus original.

Médicos de otros países que ya han sufrido la transmisión comunitaria de la variante delta indican que esta puede ocasionar síntomas ligeramente diferentes a los del coronavirus surgido en China a finales de diciembre de 2019.

«La variante delta tiene síntomas ligeramente diferentes en comparación con el virus original. Es posible que no pierda el gusto y el olfato. La variante delta podría causar problemas como tos, dificultad para respirar, fiebre, dolores corporales, congestión y más», escribió George Monks, presidente de la Asociación Médica del Estado de Oklahoma, en su Twitter.

(15) The delta variant has slightly different symptoms compared to the original virus. You may not get the loss of taste& smell. The delta variant could cause issues like a cough, shortness of breath, a fever, body aches, congestion, and more. Please get tested if you have these

— George Monks, M.D. (@GeorgeMonks11) July 17, 2021