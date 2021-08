Monitor Salud reporta 2.699 trabajadores sanitarios contagiados de COVID-19 en primer semestre del año - Runrun

Entre 70 y 90% de los trabajadores sanitarios del país se ven en la necesidad de reusar el tapabocas

El informe reiteró además que, en cada una de las regiones estudiadas, se reportan incidentes y amenazas contra el personal sanitario. Durante el primer semestre de 2021, se registraron 312 incidentes

Mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere que las mascarillas se desechen después de ser usadas durante un día, los trabajadores de la salud en Venezuela se han visto en la necesidad de reusar el tapabocas. En la región central 70%, en la occidental 88% y en la oriental 90%.

La organización Monitor Salud publicó su informe del primer semestre de 2021 en el que detalló las condiciones de trabajo sanitario en 75 centros en tres regiones del país: centro, occidente y oriente.

El informe indicó que, en el período, se reportaron 2699 profesionales de la salud contagiados: 1057 en la región centro, 918 en oriente y 724 en occidente.

Monitor Salud denunció que el personal sigue haciendo frente no solo a la más «cruenta de las crisis sanitarias que se haya experimentado en Venezuela», sino que está expuesto a las «peores condiciones de trabajo».

Alertan que los hospitales siguen operando en «pésimas condiciones», con insuficiencia y ausencia de equipos de protección personal o insumos necesarios para la asepsia de las áreas, y con un «suministro irregular» de servicios públicos.

Además, denuncian que estos profesionales no solo han sido expuestos al COVID-19, también han tenido que enfrentarse a incidentes y amenazas luego de protestar para exigir mejores condiciones laborales.

Amenazas no cesan

Así como las condiciones de trabajo del personal de salud no mejoran, en la misma medida, no cesa la protesta en exigencia de tales mejoras.

El informe de Monitor Salud reiteró que en cada una de las regiones estudiadas se reportan incidentes y amenazas contra el personal.

La región en la que más incidentes se registraron durante el semestre fue en oriente, con un total de 144. La mayoría de ellos, 26 en total, se registraron en el Complejo Docente Hospital Luis Razetti.

En el caso de occidente, la región acumuló 138 incidentes entre enero y junio de 2021. El hospital que recibió mayor cantidad de amenazas fue el Hospital Universitario de Maracaibo, en el se registraron 26 incidentes.

En la región central se registró la menor cantidad de incidentes, con un total de 30. La mayor cantidad de amenazas en esta región se registraron en el Hospital Dr. Ángel Larralde, siendo 12 incidentes.

Sin tapabocas, guantes ni protección facial

Monitor Salud señaló que la insuficiencia de materiales de protección personal, como tapabocas, guantes y protección facial varía según el área del hospital: salas de emergencia, hospitalización y unidad de cuidados intensivos (UCI).

En la región central, en 64% de las salas de emergencia hay insuficiencia de tapabocas, en 59% de ellas no hay suficientes guantes y solo 10% cuentan con protección facial.

En cuanto a la hospitalización, solo 11% de los centros de salud en la región centro tiene suficientes tapabocas y guantes. Mientras que solo 1% dispone de protección facial.

Por otro lado, en el occidente del país, 57% de las salas de emergencia tienen insuficiencia de tapabocas, en 40% no hay suficientes guantes y solo 3% cuentan con protección facial y ocular. Mientras que en el área de hospitalización solo 3% de los centros de salud tiene suficientes tapabocas y protección facial. Solo 1% cuenta con guantes.

En la región oriental, solo 1% de las salas de emergencia de la región oriente tiene tapabocas, guantes y protección facial suficientes para sus trabajadores.

Las áreas de hospitalización de oriente son las que tienen más insuficiencia en el material de protección personal. Solo 1% cuenta con tapabocas, guantes y protección facial y ocular.

UCI: más dotadas pero aún insuficiente

Las unidades de cuidados intensivos son las que cuentan con mayor cantidad de protección personal para los trabajadores de los centros de salud, pero incluso, el porcentaje de insuficiencia prevalece en ellas.

39% de las UCI de los centros hospitalarios en la región centro no tiene tapabocas suficientes, 38% no cuenta con la cantidad necesaria de guantes y 40% no dispone de protección facial y ocular suficiente.

En el caso de la región occidente, 47% de las UCI de los centros de salud no tiene suficientes tapabocas, 46% no cuenta con la cantidad de guantes necesaria para todo el personal y 41% no dispone de protección facial y ocular.

Occidente es, una vez más, la región con más escasez de material de protección personal. 55% de las UCI tiene tapabocas insuficientes, 53% no tiene la cantidad de guantes necesaria y 40% no dispone de protección facial y ocular.

Se mantiene la ausencia de agua y luz

El informe reiteró que los centros de salud de Venezuela padecen la misma crisis de servicios públicos que arropa a todo el país.

“Lo extraordinario debería ser registrar fallas en el servicio eléctrico, pero es lo cotidiano, sobre todo en el interior del país. La región en la que han tenido entre 13 y 18 horas de electricidad con mayor frecuencia es oriente, en el 28% de los centros”, señaló Monitor Salud.

La organización aseguró que el suministro de agua se ve comprometido por las fallas de electricidad. Esto explica por qué se registra que durante semanas enteras, centros no recibieron agua por tubería de parte de las compañías públicas de suministro de agua.

8% de los centros de salud en el centro del país, 14% de oriente y 13% de los de occidente no recibieron ni una hora de agua.

En lugar de una solución estructural para que los centros de salud cuenten con el suministro constante de aguas, prevalece el uso de cisternas como una solución paliativa a la problemática. Los centros de salud de la región de occidente son los que más adquieren agua a través de cisternas, siendo 70% de ellos los que dependen de este mecanismo.

“Ver recipientes que almacenan agua para el uso del personal del centro, o que los familiares del paciente tengan que traer agua, es una práctica habitual”, indicó el informe.

A pesar de que se pidan cisternas o se llenen recipientes para almacenar el agua, este recurso no llega a todas las áreas de un centro de salud.

Monitor Salud señaló que 68% de los centros de salud en la región centro no cuenta con agua en todas sus áreas. En el occidente, 63% de los centros sanitarios tampoco tiene agua para todas sus áreas. Sin embargo, 76% de los centros de salud de oriente no dispone de agua para todas sus áreas, es la región más afectada por esta carencia.

Características del reporte

El informe se elaboró a partir del levantamiento de información por parte de Monitor Salud durante el primer semestre del año 2021, es decir, entre los meses de enero y el mes de junio.

Para ello, se desplegaron monitores en 3 regiones del país: centro, occidente y oriente, quienes cubrieron 33, 24 y 18 centros de salud, respectivamente.