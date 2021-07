Venezolanas entre las víctimas de explotación sexual rescatadas en operación de la Interpol - Runrun

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) coordinó una operación contra el tráfico y la trata de personas, en la que se arrestaron 286 sospechosos en todo el mundo.

Bajo el nombre de Operación Libertaria (realizada entre el 5 y 9 de julio), 47 países participaron llevando a cabo al menos 500.000 inspecciones en puestos de control y aeropuertos.

También, las inspecciones se realizaron en puntos críticos que fueron identificados a través de investigaciones e inteligencia.

De acuerdo con la publicación de la página de la Interpol, la operación también permitió rescatar a 430 víctimas de la trata de personas, además de identificar a 4.000 migrantes irregulares procedentes de 74 países diferentes.

Entre las víctimas se identificaron menores y niñas que sufrieron explotación sexual, especialmente en Líbano y Venezuela.

Muchas de todas las personas rescatadas necesitaron asistencia médica, psicológica y de vivienda y fueron puestos a disposición de los servicios de protección, añade la nota de la Interpol.

A propósito de esta operación, el secretario general de Interpol, Jürgen Stock, expresó: «La Operación Liberterra es una instantánea de cinco días de la situación mundial de la trata y el contrabando, y de cómo las redes delictivas multinacionales altamente organizadas solo se centran en una cosa: el beneficio».

Por otra parte, se iniciaron 60 nuevas investigaciones transnacionales. «Los documentos de identidad falsos o robados siguen siendo el boleto de oro cuando se trata de ayudar a las personas a cruzar las fronteras de manera ilegal, siendo estos documentos incautados en todos los continentes», refiere el artículo de Interpol.

A inicios de julio del 2021, el Departamento de Estado de EEUU presentó un informe sobre el tráfico internacional de personas, destacando que países como Venezuela, Nicaragua y Cuba no hacen esfuerzos para combatir y eliminar la trata de personas.

En ese momento, el Departamento de Estado señaló: «El Gobierno de Venezuela no cumple plenamente con el mínimo de normas para la eliminación de la trata y no está haciendo ningún esfuerzos para hacerlo, incluso considerando el impacto del COVID-19″.

Además, de acuerdo con la publicación, Venezuela se ubica en el Nivel 3 en que se encontraba en enero de 2019.

Dentro de ese informe, citaron el caso de Katherin, quien pagó 1.500 dólares para salir de Venezuela y encontrar mejores oportunidades en Guayana. Fue contratada como asistente bilingüe por un sujeto en una tienda de Georgetown.

«Cuando llegó, se enteró de que su jefe era dueño de un puesto al borde de la carretera en lugar de una tienda. También se enteró de que no tendría el apartamento gratuito que él prometió. En cambio, el jefe de Katherin la obligó a quedarse en su casa. Después de tres semanas de trabajo, solo le pagaron 23 dólares, muy por debajo del salario prometido», relata el caso.

En el caso de este informe que presentó la Interpol, indicaron que las víctimas venezolanas señalaron «haber sido coaccionadas para la explotación sexual a través de amenazas de muerte por parte de traficantes de personas».

