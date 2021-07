Reino Unido impone sanciones a Alex Saab por “privar al país de recursos vitales" - Runrun

Dominic Raab, secretario de Estado para las Relaciones Exteriores y Mancomunidad del Reino Unido, informó este jueves 22 de julio que su país sancionó al empresario colombiano Alex Saab por “privar a un país en desarrollo de recursos vitales».

En una publicación en la página web del gobierno de Reino Unido, señalaron que, junto a Alex Saab, también fue sancionado Álvaro Enrique Pulido Vargas, otro empresario colombiano que, según un trabajo publicado por Connectas, ha «amasado» una fortuna como contratista del gobierno de Venezuela.

De acuerdo con la nota del gobierno británico, Saab y Pulido fueron sancionados por «explotar dos de los programas públicos de Venezuela que se establecieron para proporcionar a los venezolanos pobres alimentos y vivienda asequibles».

Además, señalan que los sancionados «se beneficiaron de contratos adjudicados incorrectamente, en los que los bienes prometidos se entregaban a precios muy inflados».

Las sanciones implican la congelación de activos y prohibiciones de viaje a estas personas, «para garantizar que ya no puedan canalizar su dinero a través de bancos del Reino Unido o ingresar al país».

Luego de difundirse la noticia, Raab publicó un mensaje en Twitter, donde manifestó que el gobierno de su país hará todo lo posible para «luchar contra la plaga de la corrupción y perseguir a aquellos que se llenan los bolsillos a expensas de las naciones en desarrollo».

The UK 🇬🇧 has today sanctioned five more corrupt individuals under our Global Anti-Corruption sanctions regime.

We will do all we can to fight the blight of corruption and pursue those that line their pockets at the expense of developing nations. https://t.co/hn8YQwjfFr

— Dominic Raab (@DominicRaab) July 22, 2021