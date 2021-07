Elsa Cardozo: Presión internacional seguirá enfocada hacia la negociación y acuerdos políticos - Runrun

La internacionalista Elsa Cardozo afirmó que en la reorganización de las agendas de Venezuela, se mantiene muy presente el tema de los Derechos Humanos y la preocupación por la institucionalidad

El escenario probable para Venezuela en materia internacional por lo que resta de año fue uno de los temas tratados en el foro “Prospectiva Venezuela 2021 (II Semestre)” que organizó el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno (CEPyG) de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) este miércoles 21 de julio.

Para ayudar a los venezolanos a entender el panorama general, Elsa Cardozo, internacionalista, doctora en ciencias políticas y profesora titular (jubilada) de la UCV, afirmó que la dimensión internacional condiciona, pero no es y no ha sido determinante para el país, por lo que no tiene sentido atribuir a lo externo el origen, ni el agravamiento ni la situación difícil que sigue atravesando el país.

Sobre la crisis venezolana, Cardozo enfatizó que sigue mereciendo atención, pero con “cambios de expectativas, rutas y tiempo para la solución” y de recursos necesarios ante un situación que se presenta como compleja en materia política, social económica y humanitaria.

La internacionalista aseguró que en la reorganización de las agendas de Venezuela, se mantiene muy presente el tema de los Derechos Humanos y la preocupación por la institucionalidad.

“Lo humanitario, que es parte del tema de DDHH pero en su expresión más aguda, pérdida de condiciones de vida para los venezolanos, implicación internacional en las migraciones, las elecciones y las sanciones, son los temas alentadores que son ahora atendidos por la comunidad internacional”, dijo Cardozo.

Lo alentador y lo que no ayuda

La profesora explico que la reorientación que muy lentamente se está produciendo en la política exterior de los Estados Unidos hacia Venezuela una aptitud más “constructiva y de apoyo a las soluciones” que se construyan desde adentro.

“Hay esfuerzos internacionales y no gubernamentales por lograr una mejor atención a la ayuda humanitaria, en específico, por el tema de la vacunación, es una preocupación que se mantiene por la enorme migración de venezolanos que puede alcanzar este año los 7 millones”, dijo.

Otro factor que se puede visibilizar es la constancia del escrutinio y exigencias internacionales sobre DDHH en Venezuela, aseguró la internacionalista.

Elsa Cardozo también se refirió a los temas internacionales que no ayudan al caso venezolano, entre los que destacan principalmente los matices entre Estados Unidos y Europa sobre las concepciones y estrategias para la actuación regional y multilateral en materia de sanciones. “Si se pudiesen complementar, se lograría una mejor presión”, aseguró.

Proyecciones a corto plazo

Sobre las proyecciones políticas en materia internacional por parte del régimen de Nicolás Maduro, Cardozo aseguró que continuarán las iniciativas ofensivas-defensivas-persuasivas porque su meta es, cuando menos, reducir la ilegitimidad.

“El régimen tratará de seguir evadiendo sanciones en lo posible y frenando procesos de escrutinio de la Corte Penal Internacional, que es un tema que hace mucho ruido”, aseguró.

Cardozo también dijo que el gobierno se va atrincherando en su posición y es algo que no se debe perder de vista. Buscará prolongar el proceso de prenegociación, evitando concesiones y tratando de imponer condiciones, seguirá tratando de profundizar la división opositora y alentar a sectores más extremistas.

Sobre la oposición venezolana, la profesora afirma que seguirá en la búsqueda de respaldos democráticos y esfuerzos que se sumen para lograr apoyos al proceso de negociación con la mediación de Noruega.

Por otra parte, la experta alerta que puede haber riesgos de descoordinación y rupturas dentro del seno de la oposición, al tiempo que anticipa que puede haber tensiones por las demandas por los temas críticos, como la negociación o las negociaciones.

Como conclusión general, proyectó que quizá haya ajustes a ciertas sanciones contra el régimen, en particular aquellas relacionadas con lo humanitario, y que la presión e incidencia internacional “va hacia la negociación de acuerdos políticos comprehensivos entre los venezolanos”.