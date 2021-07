En la Cota 905 encontraron armas, municiones, pero a ningún miembro de la banda - Runrun

Este viernes, 9 de julio, luego de más de 48 horas de operativo que mantienen los cuerpos de seguridad del Estado, para capturar a Carlos Revete, alias “Koki” y demás integrantes de su banda, se pudo conocer a través de reportes en Twitter que en la “toma de la Cota 905” se han incautado gran cantidad de municiones, armas de guerra y hasta un cunaguaro cachorro.

Un rifle, una bazuca antitanque, municiones de diferentes calibres escondidas en pipotes y tobos fueron parte del material que el operativo pudo encontrar en la Cota 905.

Según reseña una nota de El Pitazo, fuentes policiales le precisaron que la bazuca que encontraron es un armamento al que solo tienen acceso el Ejército y la Infantería de Marina. Sobre la cantidad de municiones calibre 12,7 milímetros, aseguran que son utilizadas para ametralladoras tipo Browning M2, popularmente conocidas como “punto 50”. La mayoría de los proyectiles eran calibre 5,56 milímetros y 7,62 milímetros. Los primeros, utilizados para rifles tipo AR15, y los segundos, para fusiles AK-103.

También resaltó el hallazgo de un rifle de largo alcance. Se cree que pertenece a la familia de armas Steyr Aug, de origen australiano, y que forma parte del parque de armas utilizadas por la unidad de Brigadas de Acciones Especiales (BAE) del Cicpc.

La mañana de este viernes, se conoció que más de 800 funcionarios de distintos cuerpos de seguridad se encontraban revisando “casa por casa” para dar con el paradero de alias Koki y demás integrantes de la banda.

En un video publicado por el periodista Jesús Medina se puede observar cómo los funcionarios policiales destrozan las casas que eran utilizadas como guaridas por los delincuentes.

Luego de más de 40 horas de operativo, Nicolás Maduro apareció este viernes, para asegurar que algunos grupos en el país pretenden “generar zozobra” con el financiamiento de bandas delictivas.

El gobernante expresó que están “actuando de forma contundente, apegados a las leyes y a la Constitución para garantizar la seguridad”.

Resaltó también que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los organismos policiales “son guardias y custodias de la paz, de la tranquilidad y la estabilidad nacional”.

Habitantes de la Cota 905 aprovecharon la mañana de este viernes para abandonar sus casas como medida para salvaguardar sus vidas. En Twitter, varios usuarios compararon la situación con países como Irak y Bagdak debido al intenso tiroteo que se registra desde el miércoles.

Yo salí el miércoles a las 10 am a trabajar y aun no he podido regresar a mi casa , mi familia pudo salir esta mañana , lamentablemente no se quien es peor si los delincuentes o la policía

— jonathan torres (@jonathanadrian2) July 9, 2021