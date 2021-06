Así le respondió Enrique Márquez a Diosdado Cabello - Runrun

“Es mi deber, es mi función y, por lo tanto, tengo que velar por que mi función sea desarrollada. No se trata de pelear con nadie”, indicó el rector del CNE tras señalar que “el Estado no puede ser parte de un proceso electoral, no puede apoyar a un partido político, tiene que ser imparcial”

Enrique Márquez, rector del Consejo Nacional Electoral (CNE), respondió al diputado Diosdado Cabello que solo cumple con su deber, luego de que el chavista lo señalara de sabotear los próximos comicios por anunciar una investigación por mal uso de recursos del canal del Estado.

En una entrevista con EFE, Márquez, vicepresidente del CNE y presidente de la Comisión de Participación Política y Finaciamiento (Copafi) del ente, dijo que su función como cabeza de este comité es estar “pendiente” de que no se utilicen recursos del Estado para campañas políticas.

“Es mi deber, es mi función y, por lo tanto, tengo que velar por que mi función sea desarrollada. No se trata de pelear con nadie”, indicó tras señalar que “el Estado no puede ser parte de un proceso electoral, no puede apoyar a un partido político, tiene que ser imparcial”.

Márquez, quien había sido señalado por el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, de anunciar la investigación a título personal, señaló que su cargo como rector del CNE le da la potestad de pedir que se realicen las averiguaciones.

“La investigación que he solicitado tiene su trámite interno, porque, obviamente, no es una decisión mía sancionar a nadie, esa tiene que ser una decisión del directorio, entonces, apenas eso comienza y tiene su procedimiento: se abre una investigación, se reciben los recaudos, se les da derecho a los afectados a consignar los descargos que tengan que consignar y se avanza”, apuntó.

En ese sentido, explicó que la investigación “se desarrollará o no se desarrollará, dependiendo de lo que el CNE, como cuerpo, así dictamine” y reiteró que en su condición de rector, no solo tiene el derecho a denunciar y solicitar la investigación, sino que es su deber.

Aseguró que su idea no “es llegar a sancionar a nadie” sino que, espera, sentarse a “conversar” para que “cada quien respete lo que corresponde respetar en la ley”.

El miércoles, Cabello acusó a Márquez de querer “sabotear” los comicios, luego de que el antichavista indicara que el canal del Estado sería investigado.

“Su única función es sabotear los procesos electorales desde dentro, esa es su única función, no hay otra función, si cree que convence (de lo contrario), no (…) Esa es su única función y esa (investigación) es parte de su trabajo de sabotear”, dijo Cabello en su programa semanal “Con el mazo dando” que emite el canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV).