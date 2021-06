Vecinos de La Vega reportaron nuevo enfrentamiento entre bandas y cuerpos policiales este #7jun - Runrun

Según habitantes del sector, la balacera comenzó aproximadamente a las 3:00 pm

Otro enfrentamiento entre bandas delictivas y cuerpo policiales fue reportado por vecinos de la parroquia La Vega, en Caracas, este lunes, 7 de junio. A través de las redes sociales, los habitantes de este sector manifestaron su preocupación en relación con este nuevo tiroteo registrado en horas de la tarde.

De acuerdo con la información publicada por los vecinos, la balacera comenzó aproximadamente a las 3:00 pm. Asimismo, se conoció que los sujetos comenzaron a disparar desde la parte alta de La Vega, específicamente en el sector San Rafael.

«No se detiene lo de La Vega… cada ráfaga que escucho me causa terror, solo pido que eso termine definitivamente y que personas inocentes no paguen con sus vidas tanta locura. Esto tiene que parar hoy y allí. Nuestra ciudad no puede convertirse en un campo de bandas«, publicó una de las usuarias de Twitter.