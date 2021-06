Discurso retador y táctico de Maduro antecede diálogo con garantías dudosas - Runrun

Tres especialistas analizan el discurso del gobernante de cara a una nueva serie de reuniones entre su administración y la oposición

Nicolás Maduro llamó a nueva fase de diálogo con sus adversarios, pero ya adelantó sus condiciones. En un discurso a principios de junio, además de ser tajante, usó un lenguaje que hace dudar de las garantías y el desarrollo del proceso. Un reportaje de TalCual analiza sus palabras.

“En lugar de hacer que el otro coparticipe de una negociación por el bien del país, de una población que está sufriendo consecuencias terribles en su cotidianidad, Maduro más bien usa un lenguaje retador, pendenciero. Se trata de un lenguaje que busca desacreditar al adversario y arrogante porque se hace desde el poder, desde el control, la hegemonía del poder, desde un pedestal y no puede ser”, señaló el politólogo Piero Trepiccione.

El sociólogo político Francisco Coello indica que «hay una batalla semántica que no es trivial. El régimen utiliza e insiste mucho en la palabra diálogo mientras los sectores democráticos hablan de negociación. Para el régimen, se habla del diálogo porque es una situación que le permite perder tiempo. Son expertos en perder tiempo a beneficio de ellos y para el mal de los demás».

El politólogo Fernando Spiritto destaca que el lenguaje de Maduro encarna un discurso táctico que no promete más allá del requisito de sentarse en la misma mesa que la oposición.

«Es un discurso engañoso basado en la mentira porque el gobierno no va a ceder en más nada, porque no está en su naturaleza y la cosa se lo podría poner peligrosa. Hasta allí llegaron, y lo que estaba buscando Maduro era la foto y la foto vale muchísimo en términos internacionales, un millón de dólares para él. El que vayan a dar garantías electorales, que vayan a llamar a elecciones presidenciales, que liberen a los presos políticos eso no está planteado”, asegura Spiritto.

Lea más en TalCual.