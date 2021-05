Juan Pablo Guanipa: "La dictadura continúa buscando pretextos para no permitir el acceso de las vacunas" - Runrun

“El propio Nicolás Maduro y sus cómplices buscaron excusas para no hacer la vacunación y fueron a entenderse directamente con el mecanismo Covax sin lograr que hasta ahora se haya iniciado la tan necesaria vacunación”, tuiteó el dirigente

La oposición de Venezuela liderada por Juan Guaidó aseguró este 24 de mayo que el Gobierno “continúa buscando pretextos” para no permitir el acceso de las vacunas al país, un día después de que el presidente Nicolás Maduro informara de la llegada de 1.300.000 dosis.

El exdiputado Juan Pablo Guanipa manifestó que “pese al avance agresivo” de la covid-19 en Venezuela, “la dictadura de Nicolás Maduro continúa buscando pretextos para no permitir el acceso de las vacunas”, sin detallar el número total de dosis que, según los opositores, han llegado al país.

“El propio Nicolás Maduro y sus cómplices buscaron excusas para no hacer la vacunación y fueron a entenderse directamente con el mecanismo Covax sin lograr que hasta ahora se haya iniciado la tan necesaria vacunación”, manifestó Guanipa a través de Twitter.

El pasado 10 de abril, la vicepresidenta Delcy Rodríguez dijo que Venezuela ya había pagado el 50 % de la cuota que el mecanismo Covax, auspiciado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), exigió al país suramericano para acceder a las vacunas anticovid, un monto de 60 millones de dólares.

Ocho días después, Maduro aseguró que el 19 de abril se completaría el pago, saldando el 50 % restante, para llegar a los 120 millones de dólares necesarios con los que se cancelarían “más de 11 millones” de dosis.

“Puedo anunciar, como anuncio, que esta semana que empieza, 19 de abril, lunes, se hará efectivo el resto del depósito de la cuota completa de los 120.000.000 (de dólares) del sistema Covax”, subrayó el jefe de Estado.

Las vacunas adquiridas a través de este mecanismo deberán llegar al país en el mes de julio.

No obstante, al margen de Covax, con el apoyo de Rusia y China, se adelantó la reciente llegada de 1.300.000 vacunas y alrededor de un millón más entre marzo y abril.

Según Guanipa, “la cúpula del régimen venezolano ha utilizado las pocas vacunas que han llegado para ellos”.

Aunque el Gobierno no ha hecho público un plan definido de vacunación, explicó que las primeras dosis que llegaron al país serían para el personal sanitario y diputados de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), al margen de si son personas de riesgo o no.

Entre los primeros en recibir la vacuna estuvieron el propio mandatario y su mujer, la diputada Cilia Flores, a quienes se les inyectó la primera dosis del fármaco de procedencia rusa el día 6 de marzo.

Según dijo Maduro el domingo en una comparecencia pública, hoy se comenzaría “una nueva fase de vacunación”, dando preferencia al personal sanitario que todavía no se ha vacunado, a la tercera edad y a personas con enfermedades crónicas o graves.

No obstante, durante la jornada, el Ejecutivo, que aspira a la vacunación masiva para agosto, no ha informado al respecto.