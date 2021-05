Informe revela que mujeres y niñas son víctimas de esclavitud moderna en Bolívar - Runrun

De acuerdo con la investigación, realizada por el Centro de Derechos Humanos de la UCAB, aunque algunas de han sido secuestradas, “la forma más utilizada para la captación de personas hacia esta violatoria actividad en el estado Bolívar son las ofertas laborales engañosas”

El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) presentó el 20 de mayo un informe que lleva por nombre “Formas contemporáneas de esclavitud en el estado Bolívar: una perspectiva de género sensitiva”, que expone la situación de trata, explotación laboral y sexual de las que son víctimas mujeres y niñas como consecuencia del auge de la minería por las actividades del Arco Minero del Orinoco, situado en los municipios El Callao, Roscio y Sifontes del estado Bolívar.

A esta entidad llegan, desde distintas regiones de Venezuela y también desde países vecinos, mujeres, adolescentes y niñas cuyas edades van desde los 12 hasta los 35 años de edad. Aunque algunas de ellas han sido secuestradas, la investigación destaca que “la forma más utilizada para la captación de personas hacia esta violatoria actividad en el estado Bolívar son las ofertas laborales engañosas”.

Una de las autoras del informe, Eumelis Moya, docente y coordinadora de la oficina del CDH UCAB en Ciudad Guayana, apuntó durante la presentación del documento que el silencio cómplice de las autoridades favorece esta situación: “Al menos 17 alcabalas están apostadas en la carretera que conduce desde Ciudad Guayana hasta las minas del municipio Sifontes”.

Según la investigación, aunque no hay datos oficiales sobre prostitución de mujeres en Bolívar, “fuentes policiales de El Callao estiman que son 3.500 las mujeres que ejercen la prostitución en la entidad y por la migración hacia las minas del sur, el número aumenta con frecuencia”.

Moya explicó que el interés de los grupos criminales que hacen vida en el lugar no es subyugar a las mujeres, sino tener el dominio de las minas, a lo cual se suma, por las condiciones propias del contexto, la obligación de garantizar la satisfacción de las necesidades de sus trabajadores: alimentación, aseo de su vestimenta y placer sexual. De allí que capten a mujeres a las que emplean como mineras, cocineras, lavanderas y prostitutas y las mantienen en condiciones deplorables. En la mayoría de los casos, las mujeres son explotadas y víctimas de violencia.

“Un tema recurrente y preocupante es la demanda de mujeres jóvenes en las minas. Las menores de edad y las mujeres consideradas vírgenes tienen un precio superior”, dijo Moya.

“La prostitución no es como se muestra en las películas, es un intercambio sexual en el que están expuestas a otras condiciones, lejos de la familia, en riesgo por el tema de violencia minera y conquista de espacios. Hubo un testimonio que textualmente nos dijo: ‘El tema no es acostarse con los mineros. Usted no ha visto lo que es acostarse con un hombre que no ha visto mujer en tres meses’”, relató la coordinadora de la CDH UCAB Guayana.

De acuerdo con la investigación, estas mujeres —algunas de las cuales llegaron bajo engaño o drogadas y luego fueron obligadas a prostituirse— no son dueñas de su tiempo ni pueden decidir con quién tienen sexo.