Solórzano: "Voceros de la dictadura no buscan hacer justicia, solo quieren salvarse de la CPI" - Runrun

Solórzano explicó la diferencia entre violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad

Delsa Solórzano, diputada de la Asamblea Nacional electa en 2015, aseguró que el régimen de Nicolás Maduro buscan “salvarse del juicio” de la Corte Penal Internacional (CPI).

A través de su cuenta de Twitter, Solórzano aseguró que el régimen no busca hacer justicia por los crímenes cometidos en el país, sino al contrario quiere salvarse de un juicio de la CPI.

“La Corte Penal Internacional está por tomar una decisión en cuanto si continúa o no la investigación de la Corte para ir a juicio y poder sancionar a los responsables de los horrendos crímenes que hemos vivido en Venezuela”, sentenció.

Por otra parte, explicó la diferencia entre violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Al respecto, Solórzano afirmó que la violación a los DDHH es grave, pero la CPI no tiene competencia de proceder, sino que lo remite a jueces del país.

“La diferencia es que los crímenes de lesa humanidad son de carácter sistemáticos, vienen ordenados desde la jerarquía del Estado y se cometen contra una población específica, en este caso, contra quienes levantamos la voz en contra de la dictadura”, explicó.

En ese sentido, dijo que el régimen creó una nueva defensa, donde intenta dar un mensaje a la comunidad internacional de que en Venezuela solo hubo una violación de DDHH y que está violación no constituye un crimen y que los mismos se están enjuiciando en el país.

“Defender al régimen no es no decir que cometieron un crimen, es decir que hubo una violación de derechos humanos que esa violación no constituye un crimen y que se esta enjuiciando en Venezuela”, sumó.

Con información de El Impulso