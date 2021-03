Biden calificó de "asesino" a Putin y afirmó que "pagará" por haber interferido en las elecciones de EEUU - Runrun

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, calificó de asesino a su homólogo ruso Vladimir Putin y advirtió que pronto enfrentará las consecuencias por interferir en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020 y presuntamente tratar de socavar su candidatura.

En una entrevista televisiva realizada este miércoles para ABC News, Biden explicó que a finales de enero tuvo una conversación con Putin, quien advirtió de una potencial respuesta de su parte por haber intervenido en las elecciones estadounidenses.

“Le dije ‘te conozco y me conoces. Si establezco que esto ha ocurrido, prepárate’”, dijo Biden, quien agregó “pagará las consecuencias, pronto lo verás”.

Las declaraciones de Biden se producen después de que un informe de la inteligencia de Estados Unidos publicado el martes reforzó las acusaciones de larga data de que Putin estaba detrás de la interferencia electoral de Moscú, una acusación que Rusia rechazó.

EXCLUSIVE: President Biden tells @gstephanopoulos that Russian President Vladimir Putin is a “killer” and would “pay a price” for interfering in U.S. elections. https://t.co/l8bK9hZMEH

— ABC News (@ABC) March 17, 2021