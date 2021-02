Inameh alerta que polvo del Sahara llega este #21Feb - Runrun

El Inameh informó que la capa de aire sahariana estará en el país durante al menos 96 horas. Las partículas entrarán desde la región oriental de Venezuela, reduciendo tanto la calidad del aire como la visibilidad

Este domingo, 21 de febrero, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología de Venezuela (Inameh) informó a través de sus redes sociales que una nube de polvo proveniente del desierto del Sahara llegará esta tarde a Venezuela y se mantendrá por 96 horas.

“Esto generará una poca visibilidad debido a la calima que se observará. Se trata de un fenómeno en el que una nube de polvo, en ocasiones muy densa, se posa en el aire y transporta diversas partículas. En muchas ocasiones imposibilita la visibilidad”.

El reporte del mediodía de este domingo señala que “condiciones de atmósfera estable inhiben la formación de nubosidad importante en gran parte del país, predominando cielo con poca nubosidad sin precipitaciones. No obstante, los vientos Alisios siguen aportando mayor humedad hacia las costas venezolanas, favoreciendo el desarrollo de nubes estratiformes con lluvias o lloviznas dispersas, en zonas de Delta Amacuro, Centro Norte Costero y Falcón; así mismo, se estima precipitaciones de intensidad variable por efectos orográficos y calentamiento diurno al sur del Zulia y Andes; con eventuales descargas eléctricas, en áreas de Amazonas y Bolívar”, agrega el Inameh.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el polvo del Sahara contiene bacterias, mercurio, virus, hierro y pesticidas.

Es por ello que las personas que sufren de problemas respiratorios ahora se ven no solo amenazadas por el COVID-19, sino por esta polvareda, indica la BBC Mundo en un artículo respecto a este fenómeno publicado a mediados del año pasado.

“Estas tormentas, cuando logran concentrarse y alcanzar áreas pobladas de Europa y América, pueden provocar la aparición de alergias y crisis asmáticas en muchas personas”, dice la OMS.

¿Cómo protegerse?

La OMS detalló que los ciudadanos deben resguardarse en sus hogares cuando haya concentración del polvo. Los adultos mayores, los niños y las embarazadas son los que deben estar más prevenidos.

Ante esto, recomendó el uso de mascarillas o tapabocas. Si no hay uno a la mano, las personas pueden ponerse un paño mojado entre la nariz y la boca.

“Si se tiene sensación de cuerpos extraños en los ojos, lávese con abundante agua. Es preferible utilizar agua potable, hervida o clorada. Lávese las manos antes de iniciar el procedimiento”, subrayó.

Por último, recomienda cubrir con agua los suelos de los hogares para que no queden partículas en el aire al momento de barrer, así como no dejar recipientes con agua destapados para que no sean contaminados.

*Con información de TC y EN