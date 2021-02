Maduro envió médicos cubanos y venezolanos para tratarle el COVID-19 a Evo Morales - Runrun

“En la noche me llamó Maduro, me preguntó cuánto de saturación (tenía), le informé. (Me dijo) te mando médicos. A las 7 de la mañana del martes ya estaban los médicos cubanos y venezolanos”, sostuvo el exmandatario boliviano

El exmandatario boliviano Evo Morales reveló en una entrevista con Efe que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le envió médicos cubanos y venezolanos a Bolivia para que lo ayudaran a tratarse del covid-19.

Morales, que recibió a Efe en Cochabamba, rememoró algunos detalles de cómo llegó a enterarse de que estaba contagiado con covid-19 y la ayuda ofrecida entonces por Maduro, que es su aliado político.

“En la noche me llamó Maduro, me preguntó cuánto de saturación (tenía), le informé. (Me dijo) te mando médicos. A las 7 de la mañana del martes ya estaban los médicos cubanos y venezolanos”, sostuvo.

Cuando se conoció públicamente, que Morales dio positivo a la covid-19, el exmandatario dijo en su momento a los medios locales que estaba bajo el cuidado de una “junta de médicos” y también mencionó que Maduro y el presidente de Argentina, Alberto Fernández, le ofrecieron llevarlo a sus países para su tratamiento.

Contó a Efe que antes de saber que tenía la enfermedad, estaba llevando su rutina habitual que incluye una serie de ejercicios a primera hora de la mañana y luego reuniones y otras actividades.

Un día no pudo ejercitarse porque se sentía “mal”, estaba “sin ganas, sin fuerza”, aunque sin dolores por el momento. Esto ocurrió en enero pasado, cuando se encontraba en el trópico de Cochabamba, la zona cocalera que es su bastión político y sindical.

El fin de semana previo a su ingreso a la clínica, el exmandatario se tuvo que obligar a sí mismo a comer porque había perdido el apetito y participó en algunas reuniones para luego viajar a la ciudad, donde pidió que le realizaran una prueba PCR que dio positivo.

“De todas maneras, quiero confirmar, me interné en la Clínica Los Olivos y me confirmaron totalmente que estaba con covid”, señaló Morales.