AN ratifica disposición de buscar y procurar recursos para acceder a vacunas - Runrun

El diputado Pizarro aseguró que Venezuela podría obtener 12 millones de dosis de vacunas a través del mecanismos COVAX

El Comisionado para la Organización de las Naciones Unidas y la Ayuda Humanitaria, Miguel Pizarro ratificó la disposición de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015 y del gobierno interino para que Venezuela sea parte del mecanismo COVAX y puede acceder a 12 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19.

En la sesión virtual del Parlamento, de este martes, 9 de febrero, Pizarro indicó que están en absoluta disposición de buscar y procurar los recursos necesarios, para que bajo ese mecanismo, “Venezuela pueda tener acceso a 12 millones de dosis de vacunación. Es decir, 6 millones de personas vacunadas en el primer esfuerzo de COVAX, para llegar a un 20% de la población”.

“Es importante que esto funcione, hace falta un plan diseñado por estas agencias en conjunto con el mundo de la medicina, hace falta un sistema de monitoreo robusto por parte de la sociedad civil, iglesias, actores sociales y es necesario un sistema de implementación guiado por los principios humniatarios y enmarcados en la arquitectura humanitaria internacional”, añadió.

Igualmente dijo que sin dilación política o propaganda, es necesario garantizar un verdadero mecanismo, certero, con acompañamiento de las agencias internacionales, para que pueda haber vacunas para los venezolanos y evitar una “tragedia” mayor.

El diputado Williams Dávila también participó en el debate y señaló que no se trata de un problema de sanciones, y que se necesitan acciones para proteger a los venezolanos.

“Debemos decir con toda la verdad que Maduro no ha cumplido con su responsabilidad social como dictador que es, le debe dinero a la OPS. No debemos olvidar el convenio que se hizo con la OPS y que el régimen violó”, expresó.

Contrato de la AN ininteligible

En la sesión el secretario de la Comisión Delegada de la AN, Wilfredo Febres leyó un informe de la Comisión de Finanzas en la que se aprueba la extensión del contrato de la empresa estadounidense BRV Administrator Co. LLC.

La lectura que hizo Febres no se entendió por problemas con la conexión y hasta el cierre de esta nota, el informe de la Comisión de Finanzas no fue publicado por el Parlamento. Desde Runrunes intentamos contactar al diputado y presidente de dicha Comisión, Carlos Paparoni, pero no recibimos respuesta.

Esta empresa fue contratada para administrar y desembolsar los recursos del Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital. Ese primer contrato se dio y se aprobó en una sesión ordinaria del 9 de julio.

En ese momento se dio a conocer que el presidente Guaidó hizo una solicitud para la aprobación de este contrato por la cantidad de 1.250.000 dólares, aunque en el documento indica en letras que es por 1.200.000 dólares.

Igualmente señalan que estas dos empresas, con sede en Estados Unidos, prestarán los servicios de administración y desembolso, que finalizarían en principio el 31 de diciembre de este año. Venezuela estará representada por el Consejo de Administración del Gasto, una figura contemplada en la Ley Especial de Fondo para la Liberación de Venezuela, aprobada en febrero de este año.

En un reportaje publicado por Efecto Cocuyo, se indicó que el Consejo de Administración del Gasto aseguró que los costos de los servicios para administrar el Fondo fueron “$1.250.000,00 la administración, $175.000,00 la distribución y $681.000 la auditoría”.

En la sesión de este martes, 9 de febrero, tampoco se entendió si la extensión del contrato implica un nuevo monto y tampoco qué tipo de trabajos realizarán.