Podcast | Tres en uno: Creador de las “gotas milagrosas” formó parte de Pdvsa, déficit de enfermeros y Carvativir y los otros remedios de Maduro - Runrun

En el episodio 104 de este podcast informativo, tres grandes reportajes destacaron esta semana por la alianza entre los portales RunRun.es, TalCual y El Pitazo.

Déficit de enfermeros de entre 85 y 100% suma otra arista a la destrucción del sistema de salud venezolano, es el reportaje que destacó por RunRun.es esta semana. El miedo a contagiarse de Covid-19, falta de material para protegerse y sueldos paupérrimos son las principales causas de renuncia de los trabajadores de la salud en centros hospitalarios de Venezuela.

Por TalCual resaltó el trabajo Carvativir y otros remedios “milagrosos” contra Covid-19 cuyos efectos no han sido comprobados. Nicolas Maduro ha insistido en el empleo del medicamento, un derivado de la planta de tomillo, como posible cura para neutralizar al coronavirus, pero de acuerdo a la Academia Nacional de Medicina, los efectos de la medicina a la que Maduro bautizó como “gotas milagrosas de Jose Gregorio Hernandez”, no tienen asidero científico y su repercusión contra el virus no ha sido comprobada.

El creador de las “gotas milagrosas” formó parte de la nómina de Pdvsa por diez años, es el reportaje de El Pitazo que expone que Antonio Ojeda Rondón, el creador de las supuestas gotas milagrosas para curar el COVID-19, trabajó nueve años en Petróleos de Venezuela y es un ingeniero químico que ha estado vinculado al gobierno desde la época de Hugo Chavez.

