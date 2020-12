Penfold: A partir del 5E Venezuela se sumerge en un conflicto político más profundo - Runrun

Para el analista, a partir de ese momento el país queda sin ningún poder público con un origen claramente democrático

Redacción Runrunes

Para el analista político, Michael Penfold, Venezuela entrará al 2021 con su mayor crisis de representatividad y con una agudización de su conflicto político, con dos presidentes y dos asambleas nacionales sin fundamentos constitucionales. A través de un hilo publicado en Twitter, Penfold deja ver su pronóstico nada optimista de la situación política venezolana y asegura que a partir de ese día “tanto Maduro como Guaidó pasan a representar tan sólo su ambición continuista. Nadie sabe desde el punto de vista democrático porque están donde están”.

A partir del 5 de Enero de 2021 Venezuela se sumerge en un conflicto político aún más profundo. A partir de ese momento el país queda sin ningún poder público con un origen claramente democrático. Dos presidentes y dos asambleas sin fundamentos constitucionales. — Michael Penfold (@penfold_michael) December 29, 2020

El analista comienza recordando que las elecciones legislativas del 6 de diciembre no tuvieron legitimidad ni doméstica ni internacional. La nueva AN chavista carece de toda representatividad política: luce una réplica a la Constituyente que lo coloca con + del 90% de los puestos en su posesión. “Es probable que el 6D sí le sirvió al chavismo para cerrar el “capítulo Guaidó” y para disolver la Constituyente que era un adefesio impresentable. Sin embargo, también les hizo ver que las oposiciones no se fabrican: ni alacranes ni falsas mesas son verdaderas representaciones”.

Estatuto en entredicho

Sin embargo, Penfold fue crítico de la manera como la oposición decidió abordar el cumplimiento del período de la Asamblea Nacional porque considera que no resuelve varios dilemas de fondo y simplemente privilegia su ambición continuista.

“Lo cierto es que el nuevo Estatuto es difícilmente defendible desde el punto de vista jurídico pero sobre todo democrático. Simbólicamente debían cuidar tanto el fondo como la forma (dadas las dudas sobre el quórum) pero prefirieron violentar lo que dicen querer proteger. ¿Cómo es que un órgano soberano delega por un año sus funciones en una Comisión Delegada que la Constitución acota temporalmente y regula sus prerrogativas y composición para fines distintos?”.

El problema fundamental, señala, es que “en medio de ese vacío político cada vez más cruel quedará una población cada vez más sola; solísima frente a la crisis humanitaria”.