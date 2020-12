SimpleTV activa asistente virtual para atender quejas de usuarios - Runrun

Para acceder a este chatbot, el usuario debe ingresar en la web de SimpleTV e pulsar en el botón “ayuda”.

La empresa SimpleTV añadió a su portal web un asistente virtual para atender los reclamos de sus clientes, debido a los distintos inconvenientes que han manifestado algunos usuarios.

Se trata de un chabot que se llama Simpaty y está disponible desde este lunes, 21 de diciembre.

La compañía incorporó este asistente virtual luego que, tras el 15 de diciembre, los usuarios de SimpleTV se quejaron en redes sociales acerca del servicio que presta la empresa.

“Ella es Simpaty, siempre está disponible para ti. ¿Tienes preguntas que deseas aclarar…? ella sabrá responderte. Ven a conocerla y no te quedes con la duda”, expresó la empresa en Twitter.

Llegó la hora de presentarte a Simpaty, nuestro chatbot. ¿Tienes preguntas que desees aclarar? Ella sabrá que responderte. Ingresa a https://t.co/YWTmTZmdc9 y chatea con #Simpaty. Ven a conocerla y no te quedes con la duda. #AsíDeSimple pic.twitter.com/aljLNsAlTb — SimpleTV (@SimpleTVVE) December 21, 2020

Para acceder a este chatbot, el usuario debe ingresar en la web de SimpleTV e pulsar en el botón “ayuda”. Luego se desplegará una pestaña en la que el usuarios ingresarán algunos datos personales o sobre su número de registro y podrá ingresar las preguntas. Los usuarios recibirán una respuesta.

Un tiempo después de activar esta opción, los usuarios comenzaron a opinar en redes sociales sobre la misma:

“Me van a disculpar, pero Simpaty, no me simpatiza. Les he enviado los datos del pago que hice oportunamente de mi plan por pago móvil Mercantil por todas las vías posibles, invluyendo el MD, por esta cuenta y nada. Aún no procesan el pago, ni responden, parece que hablo con la pared”, escribió un usuario.

*Con información de El Pitazo