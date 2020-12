Monitor Salud: Desmantelamiento del sistema de salud es anterior al COVID-19 - Runrun

70% del personal que trabaja en hospitales afirmó que no se le realizaron pruebas para despistar la covid-19 el pasado mes

El más reciente informe de Monitor Salud reveló que tras nueve meses de pandemia, el sistema de salud público está desmantelado. Las condiciones en los hospitales del país siguen siendo precarias y no se ven indicios de mejoras.

A pesar de ello, el gobierno de Nicolás Maduro, eliminó las medidas extremas de cuarentena para evitar el contagio del coronavirus durante el mes de diciembre; esto a pesar de que según la Academia de Ciencias, este sería uno de los meses donde el país alcanzaría un gran número de contagios.

Monitor Salud indicó que durante el mes de noviembre se registraron 217 casos nuevos de covid-19 en el personal sanitario, siendo el occidente del país en donde se reconocieron mayor número, con 134 casos, seguido del centro con 80 casos y del oriente con 3 contagios. Asimismo, se pudieron contabilizar 34 trabajadores de la salud fallecidos por coronavirus: 26 en occidente, 7 en el centro, 1 en oriente; siendo el país con la tasa más alta de personal de salud muerto por esta enfermedad.

También encontraron que 70% del personal que trabaja en hospitales afirmó que no se le realizaron pruebas para despistar la covid-19 el pasado mes. Del mismo modo, más de 80% de los trabajadores indicaron que no han sido capacitados para hacer frente a este virus; no obstante, se encontró que la región central es la más capacitada, pero solo con apenas de 16% de formación en esta materia.

En cuanto a las morgues, la organización detectó que de los 75 de centros de salud que se monitorean, en 17 no están funcionando las morgues, lo que representa 22% del total; lo que hace mucho más vulnerable al personal que labora en estos centros de salud ante infecciones.

Los investigadores de Monitor Salud también encontraron que los insumos para la limpieza y desinfección siguen siendo escasos en todo el territorio nacional. El que menos se encuentra en los hospitales es el cloro, principalmente en la región occidental y oriental; en cambio, en la región central lo que más escasea (en 60%) es el jabón.

Los equipos de protección especial (EPP) también son insuficientes. La reutilización del tapabocas sigue siendo la práctica más común y peligrosa para el personal de salud: 86% de los trabajadores del occidente se ven obligados a reutilizar las mascarillas, seguido del oriente con 79% y del centro con 76%.

Al investigar el comportamiento de los servicios públicos, hallaron que el servicio eléctrico sigue siendo deficiente en los hospitales del país. En el oriente del país fue donde más cortes eléctricos hubo y le siguen occidente y centro. El agua sigue siendo escasa y se lleva a los centros de salud, en cantidades limitadas, a través de camiones cisternas y no llega, como indica la norma, por tuberías directas.

El ausentismo laboral también es otra problemática en los centros de salud, ante la falta de efectivo para cancelar el costo del pasaje y ante el número limitado de unidades de transporte público: 26% de los trabajadores del centro van a sus lugares de trabajo a pie, 45% lo hacen en occidente y 27% en oriente.

Aunque los trabajadores de salud venezolanos aseguran que las condiciones laborales han empeorado en medio de la pandemia por el coronavirus, Monitor Salud enfatizó, como lo hizo el reporte de la Cruz Roja, que el desmantelamiento del sistema nacional de salud es anterior a la llegada de la covid-19 al país.